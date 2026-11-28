La alineación del Real Madrid para medirse al Alavés llega con novedades. José Mourinho ha decidido introducir cambios claros en su once inicial, una decisión que refleja su deseo de dar aire fresco al equipo y ofrecer minutos a algunos jugadores. Además, nombres destacados recuperan su posición, con Jude Bellingham a la cabeza, y Brahim Díaz parte de inicio.
Según la alineación anunciada, el técnico portugués ha realizado cuatro cambios respecto al once que disputó el último partido del equipo en la Liga de Campeones. El más destacado es la titularidad de Brahim Díaz, después de que el entrenador decidiera dar descanso a Diomande, un ajuste llamativo en las opciones ofensivas del equipo antes del esperado duelo ante el Alavés.
El Real Madrid arranca el partido con Thibaut Courtois bajo palos y, por delante, una defensa formada por Valverde, Konaté, Huijsen y Cucurella. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler se encargan del centro del campo, dentro de un bloque que busca imponer su control sobre el juego y ofrecer el apoyo necesario a la línea de ataque.
En ataque, Mourinho apuesta por Brahim Díaz, Jude Bellingham y Vinícius Júnior por detrás del delantero francés Kylian Mbappé. Así, el equipo gana variedad de movimientos y de recursos ofensivos, con varios jugadores capaces de generar ocasiones y llegar a la portería rival, ya sea con acciones individuales o con desmarques entre líneas.
El regreso de Bellingham a la posición de mediapunta es uno de los rasgos más importantes del nuevo once. Mourinho ha optado por devolverlo a la zona que le da más espacio para influir en la construcción de los ataques y conectar las líneas del equipo, aprovechando su capacidad de movimiento y para generar ocasiones, además de su llegada a zonas de peligro por detrás de los delanteros.
La alineación también supone el regreso de la pareja de centrales formada por Konaté y Huijsen, una elección que da otra fisonomía a la línea defensiva y refleja la voluntad del cuerpo técnico de recurrir a jugadores cuya vuelta al once ya se preveía. Por su parte, el descanso de Diomande es una de las decisiones más destacadas de Mourinho dentro de los cuatro cambios que ha introducido antes del choque ante el Alavés.
Ver perfil del autor
Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.