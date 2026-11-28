Compartir Sigue a GOAL en Google

La alineación del Real Madrid para medirse al Alavés llega con novedades. José Mourinho ha decidido introducir cambios claros en su once inicial, una decisión que refleja su deseo de dar aire fresco al equipo y ofrecer minutos a algunos jugadores. Además, nombres destacados recuperan su posición, con Jude Bellingham a la cabeza, y Brahim Díaz parte de inicio.

Anuncios

Según la alineación anunciada, el técnico portugués ha realizado cuatro cambios respecto al once que disputó el último partido del equipo en la Liga de Campeones. El más destacado es la titularidad de Brahim Díaz, después de que el entrenador decidiera dar descanso a Diomande, un ajuste llamativo en las opciones ofensivas del equipo antes del esperado duelo ante el Alavés.

El Real Madrid arranca el partido con Thibaut Courtois bajo palos y, por delante, una defensa formada por Valverde, Konaté, Huijsen y Cucurella. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler se encargan del centro del campo, dentro de un bloque que busca imponer su control sobre el juego y ofrecer el apoyo necesario a la línea de ataque.

En ataque, Mourinho apuesta por Brahim Díaz, Jude Bellingham y Vinícius Júnior por detrás del delantero francés Kylian Mbappé. Así, el equipo gana variedad de movimientos y de recursos ofensivos, con varios jugadores capaces de generar ocasiones y llegar a la portería rival, ya sea con acciones individuales o con desmarques entre líneas.

El regreso de Bellingham a la posición de mediapunta es uno de los rasgos más importantes del nuevo once. Mourinho ha optado por devolverlo a la zona que le da más espacio para influir en la construcción de los ataques y conectar las líneas del equipo, aprovechando su capacidad de movimiento y para generar ocasiones, además de su llegada a zonas de peligro por detrás de los delanteros.

Anuncios Anuncios

La alineación también supone el regreso de la pareja de centrales formada por Konaté y Huijsen, una elección que da otra fisonomía a la línea defensiva y refleja la voluntad del cuerpo técnico de recurrir a jugadores cuya vuelta al once ya se preveía. Por su parte, el descanso de Diomande es una de las decisiones más destacadas de Mourinho dentro de los cuatro cambios que ha introducido antes del choque ante el Alavés.