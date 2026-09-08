El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Inter de Milán, en el estadio Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

El marroquí Brahim Díaz comienza como titular en el ataque del conjunto merengue, junto al trío formado por Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

El Real Madrid pierde por sanción a 3 de sus centrocampistas: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, lo que llevó a Mourinho a apoyarse en Trent Alexander-Arnold en el centro del campo.

La alineación del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois.

Línea defensiva: Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella.

Centro del campo: Valverde, Arnold, Bellingham.

Línea de ataque: Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé.

Por el otro lado, la dupla formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram lidera el ataque del Inter en el enfrentamiento ante el Real Madrid.

La alineación del conjunto nerazzurro, dirigido por su entrenador Cristian Chivu, quedó de la siguiente manera:

Portería: Martínez.

Línea defensiva: Bastoni, Bisseck, Pavard.

Centro del campo: Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Augusto.

Línea de ataque: Lautaro Martínez, Thuram.