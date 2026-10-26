Barcola e Isak se asocian para que el Liverpool derrote al Brighton
El Liverpool logró una convincente victoria por 2-0 ante el Brighton & Hove Albion en Anfield y sumó su cuarto triunfo consecutivo entre todas las competiciones. Tras un tempranero gol en propia puerta de Pascal Gross, Bradley Barcola asistió a Alexander Isak para ampliar la ventaja del equipo local.
El resultado supuso la primera victoria en casa del Liverpool en la Premier League esta temporada y situó al equipo de Andoni Iraola en la cuarta posición de la tabla.
La creatividad de Barcola en la banda fue decisiva para que el Liverpool desbordara una y otra vez la línea defensiva del Brighton durante la primera parte.
Isak elogia la precisión de Barcola y su brillantez al contraataque
En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Isak no tardó en reconocer el mérito de Barcola en la jugada que acabó con su remate de goleador. «Tuvimos muchas ocasiones [en la] primera parte, cuando recuperamos el balón y salimos al contraataque. Podríamos haber marcado más goles», explicó Isak.
«Bradley lo hizo muy bien en esas jugadas y yo solo tenía que estar en el lugar adecuado para culminarlas».
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El gol de Isak culminó una fluida jugada de ataque dirigida por el internacional francés.
Un planteamiento de alta intensidad saca lo mejor del ataque
El planteamiento táctico de Iraola apostó por la presión alta y las transiciones rápidas, lo que permitió a Barcola e Isak aprovechar los espacios a la espalda del centro del campo del Brighton. «La primera parte refleja lo que queremos ser: intensidad, recuperar balones y salir al contraataque. Así que estoy muy contento, especialmente con la primera parte», añadió Isak.
«Desde luego, hemos esperado demasiado [para lograr una victoria en la Premier League en Anfield] y creo que es una forma estupenda de conseguirla: contra un equipo en buena forma».
«Y también por cómo lo hicimos, sin encajar goles. Así que sí, estoy encantado», señaló el delantero.
El Liverpool centra su atención en el gran duelo contra el Arsenal
El Liverpool ocupa ahora la cuarta posición de la Premier League, a solo un punto del Brighton, tercero.
Barcola e Isak tratarán de mantener su explosiva conexión cuando el equipo de Iraola reciba al vigente campeón, el Arsenal, el próximo fin de semana.
El Liverpool afronta el encuentro con el objetivo de reducir la distancia de seis puntos que le separa del líder de la liga.