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Rian Rosendaal
Traducido por

Bouwman reacciona por primera vez al incidente con Van Bommel durante el Ajax-PSV

Ajax
R. van Bommel

Aaron Bouwman ha reaccionado por primera vez a la entrada de Ruben van Bommel, que obligó al defensa del Ajax a pasar varias semanas de recuperación. Bouwman regresó el sábado ante el NEC, que se llevó un punto de su visita al Johan Cruijff ArenA.

Bouwman entró en el minuto 72 por decisión del entrenador Míchel. «Estoy contento de poder volver a estar sobre el campo», celebró el central del Ajax tras el partido, en declaraciones a ESPN.

El jovencísimo Bouwman, de solo diecinueve años, se lesionó a principios de septiembre tras una dura entrada de Van Bommel. El extremo del PSV se libró de la tarjeta roja y hubo una gran polémica por el incidente en el duelo grande, que Ajax perdió por 1-3.

Bouwman describe cómo han transcurrido para él las últimas cinco semanas. «Lo he vivido con normalidad. Simplemente, centrarme en mi regreso y recuperarme. Estoy contento de poder volver a estar aquí. En las últimas semanas he estado trabajando activamente para regresar con fuerza.»

El joven jugador del Ajax juega sin dolor, como él mismo subraya. «Un pulmón magullado al respirar era lo más molesto. Nunca había tenido eso, así que también es algo nuevo. Ahora he salido bien de esto. Ya no pasa nada.»

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Bouwman ya ha pasado página del incidente con Van Bommel. «Ahora lo he dejado completamente atrás y no tengo realmente la necesidad de seguir hablando de ello. Estoy contento de volver a pisar el campo. Ocurrió y así son las cosas.»

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