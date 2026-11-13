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Bournemouth y Nottingham Forest encabezan la puja entre los clubes de la Premier League por fichar al cotizado centrocampista del Santos Gabriel Bontempo en el mercado de enero. Ambos clubes ingleses afrontan una fuerte competencia del Newcastle United por el brasileño de 21 años, por quien el Bayern de Múnich también hizo una consulta durante el verano.

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Los clubes ingleses ponen el foco en una promesa brasileña

Según TEAMtalk, la pugna por Bontempo se intensifica mientras los departamentos de fichajes de clubes de la Premier League preparan contactos a mitad de temporada por uno de los jóvenes talentos más codiciados de Sudamérica. Capaz de rendir en varias posiciones del centro del campo y del ataque, este versátil creador de juego ha progresado rápidamente en la competición nacional durante los últimos meses. Sus avances se vieron recompensados recientemente con una convocatoria para la selección absoluta de Brasil en la última lista de Carlo Ancelotti.

Las redes de ojeadores impulsan el interés para el invierno

El informe señala que la reputada red de ojeadores sudamericanos del Forest está presionando a la directiva del City Ground para que estudie presentar una oferta formal por el joven antes de Año Nuevo. Los responsables de fichajes del club de las Midlands Orientales ya se han labrado una sólida reputación a la hora de detectar talento en la región, después de que su trabajo previo contribuyera a que el club se fijara en Murillo, Jair Cunha e Igor Jesus.

Mientras tanto, el Bournemouth se ha convertido en un serio aspirante tras realizar sus propias consultas mientras estudia opciones para el centro del campo por si Alex Scott se marcha. Después de demostrar su disposición a fichar directamente en el mercado brasileño con la incorporación de Rayan el pasado enero, el club de la costa sur quiere explorar otra operación en el país este invierno.

Los grandes de Europa se suman a la puja

En Tyneside, el director deportivo Ross Wilson y el recién nombrado responsable de fichajes Tomas Amaral también siguen de cerca la situación mientras valoran incorporaciones a largo plazo. Ambos directivos conocen ampliamente el mercado sudamericano, mientras que otros clubes de la Premier League, el Brighton & Hove Albion y el Brentford, también han realizado consultas iniciales en su seguimiento de jóvenes promesas en Brasil.

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Más allá de la Premier League, fuentes cercanas señalan que clubes de Italia, España y Alemania siguen atentos a su evolución después de que el Bayern de Múnich preguntara por su situación durante el mercado de verano. Ese amplio interés en Europa pone de relieve la intensa competencia por su fichaje y asegura que la directiva de Vila Belmiro afrontará una presión creciente en los próximos meses.

Un contrato largo refuerza la posición negociadora

Pese al creciente interés de pretendientes extranjeros, el Santos se encuentra en una posición de fuerza de cara al mercado de enero, ya que Bontempo tiene contrato con el club hasta 2030. El equipo brasileño no tiene intención de dejar marchar por poco dinero a una de sus grandes promesas y exigirá una oferta económica considerable antes de considerar cualquier propuesta. Por tanto, el Forest, el Bournemouth y sus rivales europeos afrontan negociaciones difíciles para cerrar un traspaso en invierno.