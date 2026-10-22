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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Bournemouth, el alcalde Rocca: «Soy milanista desde hace muchísimo tiempo, pero seguí al equipo en San Siro hasta 2013»

AC Milán

Será un partido especial para Roberto Rocca, alcalde de Bournemouth, que estará esta noche en el Vitality Stadium para presenciar el encuentro del club inglés contra el Milan del entrenador Amorim. El alcalde italiano, seguidor del Milan, ha hablado así del inminente partido ante los micrófonos de Sky Sport.

Roberto Rocca, alcalde de la ciudad de Bournemouth, es un milanés de pura cepa. Nacido en Milán en 1976, se graduó en la Universidad Católica y fue concejal durante 14 años antes de trasladarse al Reino Unido en 2013. En su currículum figuran experiencias en grandes empresas y fundó la consultora «Meridian Governance Advisory». El 20 de mayo fue elegido alcalde de Bournemouth, la localidad situada al sur de Londres que tiene poco más de 196.455 habitantes. 

Estas fueron sus palabras a Sky:


¿Qué siente al ser alcalde de la ciudad?

«Bournemouth es mi ciudad. Soy alcalde aquí, me han acogido muy bien y le tengo cariño a este entorno. Esta noche animaré al Bournemouth, pero hay una parte de mi corazón que sigue siendo milanista...».


¿De dónde viene su pasión por el Milan?

«Mi pasión por el Milan nació hace muchos años, cuando estaba en Milán. Fui a ver sus partidos a San Siro hasta 2013. Espero ver hoy un buen partido y que gane el mejor, quizá con algunos goles por ambos lados...».


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