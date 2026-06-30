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Hussein Hamdy

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Bouadi: «Hemos demostrado nuestra fuerza frente a Holanda... pero cuidado con esta trampa»

A. Bouaddi
I. Diop
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Una gran ambición

Ayub Bouadi, centrocampista de Marruecos, elogió el juego de los Leones del Atlas ante Holanda en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El equipo aspira a llegar lejos en el torneo tras clasificarse para octavos al vencer 3-2 en penaltis a Holanda, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Bouadi, de 18 años, convocado por primera vez en mayo tras rechazar a Francia, afirmó: «Esta actuación muestra nuestra fuerza: la confianza en nuestras capacidades; apenas empezamos».

Y añadió: «Todavía nos esperan muchos partidos si queremos llegar a la final e intentar ganar este trofeo; aún no lo hemos conseguido. Celebraremos un poco y luego nos centraremos en enfrentarnos a la selección de Canadá, que es muy fuerte y cuenta con jugadores excelentes. No se trata de estar bien en un solo partido, sino de la continuidad y de ganar títulos».

En la misma línea, Issa Diop, autor del gol del empate, instó a recuperar la concentración y declaró tras el partido: «Estamos muy contentos, pero esta alegría no durará mucho porque, al fin y al cabo, solo ha sido un partido de los dieciseisavos de final. Ahora nos espera otro partido muy pronto contra Canadá, y nos prepararemos bien para este enfrentamiento tan importante».

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