Ayub Bouadi, centrocampista de la selección marroquí del club francés Lille, se ha convertido en objetivo de los grandes clubes europeos tras su destacada actuación en el empate 1-1 contra Brasil en la primera jornada del Mundial 2026. Su talento, a sus 18 años, ha despertado el interés de equipos ingleses y continentales, y se espera que sea el próximo gran fichaje del Lille.

En declaraciones a «The Athletic», Bouadi se mostró satisfecho por el interés de varios clubes, pero afirmó que ahora solo piensa en el Mundial y en lograr el mejor resultado con Marruecos antes de decidir su futuro.

Desde hace meses se le relaciona con clubes como el París Saint-Germain, el Arsenal y el Real Madrid, mientras el Lille busca rentabilizar su creciente valor de mercado.

Su madurez táctica y habilidad con el balón frente a Brasil le puso en el radar de los ojeadores.