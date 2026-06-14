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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Bouadi comenta el interés de los grandes clubes europeos por ficharlo

Marruecos
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A. Bouaddi
Marruecos

Gran madurez para un jugador tan joven

Ayub Bouadi, centrocampista de la selección marroquí del club francés Lille, se ha convertido en objetivo de los grandes clubes europeos tras su destacada actuación en el empate 1-1 contra Brasil en la primera jornada del Mundial 2026. Su talento, a sus 18 años, ha despertado el interés de equipos ingleses y continentales, y se espera que sea el próximo gran fichaje del Lille.

En declaraciones a «The Athletic», Bouadi se mostró satisfecho por el interés de varios clubes, pero afirmó que ahora solo piensa en el Mundial y en lograr el mejor resultado con Marruecos antes de decidir su futuro.

Desde hace meses se le relaciona con clubes como el París Saint-Germain, el Arsenal y el Real Madrid, mientras el Lille busca rentabilizar su creciente valor de mercado.

Su madurez táctica y habilidad con el balón frente a Brasil le puso en el radar de los ojeadores.

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