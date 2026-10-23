La promesa del Manchester City Ayyoub Bouaddi, de 18 años, reveló cuál es su fuente de inspiración futbolística, asegurando que en su infancia solía buscar a diario vídeos de los regates de Andrés Iniesta, exestrella del Barcelona, a través de YouTube.

Según el diario español "Sport", Bouaddi creció buscando los regates de Andrés Iniesta a través de YouTube, pues el centrocampista francés, en los inicios de su carrera futbolística, pasaba los días viendo vídeos de la exestrella del Barcelona.

Y Bouaddi no necesitó ver decenas de partidos completos para quedar fascinado por la forma en que Iniesta entendía el fútbol, sino que las recopilaciones de sus jugadas bastaron para dejar una huella permanente en su memoria, y en la memoria de toda una generación.

La promesa del Manchester City lo reconoció durante su aparición en un pódcast propio del club, en una señal de que posee un gusto futbolístico particular.

Bouaddi dijo, sonriendo con inocencia: "Si tuviera que elegir a un jugador que he visto, elegiría a Andrés Iniesta. No vi muchos partidos suyos, pero lo que vi fue increíble. Crecí en la generación de las recopilaciones de vídeos en YouTube, y cuando era niño buscaba a diario vídeos de los regates de Iniesta".

Bouaddi se impuso en la escena mundial durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, concretamente en el partido inaugural de Marruecos ante Brasil.

El jugador, que no superaba los 18 años, dio una lección sobre cómo imponer el control total en el centro del campo, pues dominó el ritmo del partido, superó a jugadores mucho más experimentados que él y mostró habilidades técnicas excepcionales.

La admiración de Bouaddi por Iniesta no es un detalle pasajero, pues una de las virtudes más destacadas de la exestrella española era su capacidad para hacer que las habilidades técnicas más difíciles parecieran fáciles: desde el control del balón y su orientación hacia los espacios adecuados, pasando por el giro en espacios reducidos y el cambio de ritmo de juego, hasta sus famosos regates en los que pasaba el balón entre sus piernas y arrancaba en dirección contraria, Iniesta demostró capacidades excepcionales.

Y teniendo en cuenta las diferencias entre ambos, la estrella marroquí ofrece a su vez destellos de esa calidad técnica propia de Iniesta.

El Manchester City mostró un gran convencimiento del potencial que Bouaddi exhibió en el Mundial, hasta el punto de pagar cerca de 100 millones de euros para ficharlo, adelantándose al resto de los grandes clubes europeos.

No obstante, el jugador marroquí ya había empezado a llamar la atención durante su etapa en el Lille, pues se convirtió en el jugador más joven en participar en una de las competiciones europeas de clubes a nivel masculino, cuando disputó un partido con 16 años y tres días.

Después, Bouaddi brilló ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando tenía 17 años, y contribuyó de forma decisiva a la victoria de su equipo por 1-0, disputando los noventa minutos completos en un centro del campo que contó con la participación de jugadores como Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, antes de la entrada posterior de Modric y Güler.

Con todo, la distancia sigue siendo enorme entre los vídeos de Iniesta que Bouaddi buscaba en su infancia y las comparaciones actuales que lo vinculan con algunos de los nombres más destacados del centro del campo español.

El jugador aún necesita construir su propia identidad futbolística y demostrar su capacidad para ofrecer su talento al mismo nivel de forma continua en los más altos niveles de competición.