Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, presiona para fichar a Enzo Fernández, estrella del Chelsea, tras acordarse la salida de Rodri hacia el Barcelona.

Según el diario "AS", Enzo sigue formando parte de la lista de objetivos del Manchester City este verano, a petición personal de Maresca, pese a que el conjunto inglés está vinculado con la incorporación del marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del Lille.

A pesar del plazo límite fijado por el Chelsea, que ya ha concluido, para negociar la venta de su jugador, las negociaciones sobre la operación se reanudarán durante los próximos días.

El Manchester City daba prioridad en un principio a la venta de Rodri, que ya es jugador del Barcelona, y de Tijjani Reijnders, que se marchó a Arabia Saudí, antes de moverse con fuerza en el mercado de fichajes.

Esto ocurrió pese a que el club inglés presentó durante la semana pasada una oferta verbal inicial, y no oficial, por un valor de 120 millones de euros, es decir, el equivalente a 115 millones de libras esterlinas, la misma cifra que el Chelsea pagó al Benfica hace cerca de 4 temporadas para fichar al jugador, pero los responsables del club londinense ignoraron la oferta.

La postura anunciada por parte del Chelsea era clara: "Enzo no está en venta".

Sin embargo, a puerta cerrada, la idea de vender al jugador ya estaba sobre la mesa; es más, la directiva del club estudió la posibilidad de su salida desde el final de la pasada temporada.

El Manchester City ve en Enzo el sustituto adecuado de Rodri en el nuevo proyecto de Enzo Maresca.

Maresca conoce bien al jugador argentino, después de haber trabajado juntos durante varias temporadas en Stamford Bridge; de hecho, fue el entrenador que ayudó a desarrollarlo, hasta el punto de que ahora se ha revelado uno de sus principales puntos fuertes: su gran capacidad para marcar goles.

Los contactos entre ambas partes han sido constantes desde el final de la pasada temporada, y con la puesta en venta del jugador argentino, Maresca se aseguró de informarle de que las puertas del Etihad Stadium están abiertas para él.

Maresca declaró tras la derrota en la final de la Community Shield: "Sabíamos antes del partido las cosas que teníamos que hacer. Sabemos lo que debemos hacer. Vamos a estar ocupados durante estos días".

El Chelsea quiere obtener el mayor beneficio económico posible de la estrella argentina, cuyo valor ha aumentado tras su buen nivel en el Mundial.

Por ello, el precio para desprenderse de Enzo se ha estimado en unos 140 millones de euros, es decir, 120 millones de libras esterlinas, una cifra que el Manchester City no desea pagar, al menos si puede evitarlo.

El City dispone de liquidez suficiente para entrar con fuerza en la operación por Enzo, especialmente si logra también completar el traspaso de Savinho, ya que se espera que surjan novedades sobre la operación durante esta semana, mientras que el Chelsea no quiere perder económicamente en esta operación.

En cuanto al entrenador Xabi Alonso, Enzo es uno de los elementos sobre los que quiere construir su proyecto, aunque no cerrará la puerta a su venta en caso de que lleguen otros refuerzos.