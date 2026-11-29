Compartir Sigue a GOAL en Google

El emocionante empate ante el Arsenal no fue solo un duelo de alto voltaje que sumó un punto al casillero del Manchester City, sino que se convirtió en una nueva ocasión para poner el foco en la joven promesa marroquí Ayyoub Bouaddi, que acaparó las miradas con su actuación en uno de los partidos más difíciles de la Premier League y recibió grandes elogios de su entrenador y de su compañero Elliot Anderson.

Anuncios

Mientras Bouaddi expresaba su enorme alegría por estar en el Manchester City, Enzo Maresca no dudó en elogiar sus cualidades técnicas y su personalidad fuera del campo, y Anderson destacó el papel del internacional marroquí a la hora de dar equilibrio al centro del campo en el encuentro que terminó con empate (2-2) ante el Arsenal.

El internacional marroquí Ayyoub Bouaddi mostró su gran satisfacción por el ambiente que vive en el Manchester City y aseguró que quiere darlo todo por el club, tras firmar una actuación destacada ante el Arsenal en el partido estrella de la jornada de la Premier League.

Bouaddi habló de la dificultad del encuentro y señaló que exigió un gran esfuerzo físico y mucha concentración, aunque disfrutó disputando este tipo de partidos de alto nivel, que suponen un reto importante para los futbolistas.

«Fue un partido difícil, nos exigió un gran esfuerzo y una concentración máxima, pero lo disfruté. Queremos jugar los partidos más grandes», declaró el jugador marroquí en palabras recogidas por el portal «Elbotola».

Anuncios Anuncios

La joven promesa marroquí Ayyoub Bouaddi no ocultó lo cómodo que se siente en el club y elogió el apoyo que recibe de sus compañeros y del cuerpo técnico, algo que le ayuda a adaptarse y a rendir al máximo.

Related Topics

«Me siento muy a gusto en el Manchester City. Todos mis compañeros me ayudan mucho y me tratan de maravilla, y el cuerpo técnico es excelente. Estoy feliz de estar aquí y quiero dar todo lo que tengo por este club», añadió.

Sobre la polémica por las decisiones arbitrales en el duelo ante el Arsenal, Bouaddi prefirió no emitir juicios antes de revisar las jugadas y subrayó que los jugadores no tienen ninguna influencia en las decisiones de los árbitros.

Anuncios

«No las he visto. Las revisaré más tarde. Pero fueron decisiones del árbitro y no tenemos ninguna influencia sobre ellas. Solo nos queda esperar que las decisiones nos favorezcan en los próximos partidos», explicó.

Maresca, maravillado con Bouaddi: «¡Dios mío! Es muy bueno»

Por su parte, Enzo Maresca no ocultó su gran admiración por el nivel que está mostrando Ayyoub Bouaddi y dedicó al jugador marroquí unos elogios llamativos, que no se limitaron a sus cualidades técnicas, sino que se extendieron a su personalidad y a su comportamiento fuera del terreno de juego.

Anuncios

El técnico italiano arrancó hablando de la joven promesa marroquí con una frase que reflejaba hasta qué punto le impresionan sus condiciones: «¡Dios mío! Es bueno, muy bueno».

Los elogios de Maresca llegaron después de que Bouaddi cuajara un gran partido ante el Arsenal, por el que recibió el premio al mejor jugador del encuentro elegido por la afición del Manchester City, una nueva muestra de la huella que dejó en el duelo.

Anuncios

Pero lo llamativo de las declaraciones del entrenador italiano es que no se centró solo en lo futbolístico, sino que también habló de las cualidades personales del jugador, y consideró que su humildad y su bondad son un rasgo distintivo de su carácter.

«Lo más bonito de él es su bondad y su humildad», afirmó Maresca. Y añadió, elogiando la disciplina del joven futbolista y su manera de afrontar el día a día: «No está pendiente del móvil todo el tiempo, como hace la mayoría de los jóvenes».

Anuncios

Anderson desvela la clave del equilibrio y elogia la calidad de Bouaddi

A su vez, Elliot Anderson se sumó a la lista de quienes elogiaron la actuación del internacional marroquí al hablar de sus cualidades técnicas, y aseguró que su presencia ayudó al equipo a lograr un mayor equilibrio en el centro del campo.

Anderson relacionó el buen rendimiento colectivo del equipo con el reparto de funciones en la medular y explicó que jugar con un doble pivote dio al equipo una fuerza extra en los duelos y en las tareas defensivas.

Anuncios

«Creo que se ve un poco más equilibrado. Hoy jugamos con un doble pivote, así que el centro del campo pareció más equilibrado, y eso supuso una ayuda extra en los duelos y cosas así», señaló.

Después, Anderson pasó a elogiar la faceta técnica de Bouaddi y destacó su gran calidad con el balón, antes de alabar el esfuerzo de todos los jugadores durante el partido.

Anuncios

Y cerró sus declaraciones así: «Es un jugador con mucha calidad con el balón, y creo que hoy todos han hecho un partido muy sólido y han mostrado un nivel de verdad».

De este modo, Bouaddi salió del duelo ante el Arsenal con un botín que va más allá del empate, tras recibir los elogios de su entrenador y de su compañero, en un momento en el que sigue consolidando su sitio gracias a sus cualidades técnicas y a su carácter tranquilo.