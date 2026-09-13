Bouaddi: disputaré el partido de mis sueños ante el Manchester United

El marroquí Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Manchester City, aseguró que busca continuar aprendiendo y desarrollándose a través del juego y los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros en los citizens.

El joven centrocampista marroquí había comenzado su andadura con el City de forma potente, tras su traspaso desde el Lille a finales del mes pasado, donde llamó la atención gracias a sus grandes cualidades técnicas, su distinguido talento natural y una madurez que supera con creces su edad.

Bouaddi es uno de un grupo de destacados centrocampistas que se incorporaron al Manchester City durante el mercado de fichajes de verano.

Bouaddi considera que trabajar a diario junto a jugadores destacados como Elliot Anderson y Enzo Fernández contribuirá en mayor medida a acelerar su proceso de desarrollo y progreso.

Bouaddi declaró, en unas declaraciones al sitio oficial del City: "Sé que todavía me queda mucho por aprender de todos los jugadores, y espero poder beneficiarme de ellos".

Y añadió: "Estoy en el Manchester City, uno de los clubes más grandes del mundo. Tengo a un jugador magnífico a mi lado, Elliot Anderson, así que aquí no puedo hacer otra cosa que aprender y disfrutar".

Y continuó: "Creo que puedo aprender de todos, pero, por supuesto, seguiré de forma especial a los jugadores que ocupan mi misma posición".

Y prosiguió: "Elliot Anderson, Kovacic, Enzo Fernández y los demás centrocampistas, todos son jugadores magníficos y tienen una experiencia con la que pueden enseñarme mucho".

Y agregó: "Cuando llegas a un club nuevo, quieres demostrar que estás aquí, que eres un buen jugador, y mostrar la calidad con la que puedes jugar y ayudar al equipo".

Y prosiguió: "Y creo que eso es lo que ha hecho Elliot Anderson, lo que he hecho yo, y lo que han hecho todos los jugadores que llegaron este verano. Se trata de mostrar la calidad que me hace merecedor de estar aquí".

Y continuó: "Estoy muy feliz de estar aquí, y quiero demostrar que puedo ayudar al equipo, y que lo daré todo por este equipo aquí en esta ciudad".

Y concluyó: "Cuando eres niño y ves el fútbol, sueñas con disputar los partidos más grandes. Y creo que el partido de esta semana será un gran enfrentamiento ante el United, en el derbi, y por supuesto es un partido importante para nosotros, para la afición y para todos".



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