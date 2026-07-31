Olivier Létang, presidente del club francés Lille, abrió fuego contra los rumores que circulan sobre el inminente traspaso del centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi al Manchester City inglés, negando de forma tajante la existencia de cualquier acuerdo próximo entre ambos clubes, aunque, al mismo tiempo, reconoció la dificultad de rechazar una oferta excepcional que podría alcanzar cifras récord.

En una rueda de prensa celebrada la noche del viernes para presentar al nuevo defensa Tanguy Nianzou y anunciar la renovación del contrato de Nabil Bentaleb, Létang zanjó la polémica sobre el futuro de su joven jugador, según informó el canal francés "RMC Sport".

Létang afirmó en un tono contundente: "La situación de Ayoub es exactamente como la describí anteriormente, no ha cambiado nada", antes de aclarar: "Lo digo desde hace semanas, no hay ningún club interesado que haya llegado con nosotros a un acuerdo definitivo, y resulta realmente sorprendente cómo se han extendido algunos rumores sobre un intercambio con un club que viste de color azul claro", en una clara alusión al Manchester City.

El presidente del club del norte añadió: "¡No, esto no es cierto en absoluto! Sí que hay interés de clubes muy grandes y, como mencioné antes, pocos son los que pueden asumir el coste de Ayoub en este momento, pero no hay ninguna otra novedad que reseñar".

Ofertas insuficientes

Pese a negar los rumores, Létang reveló que el club ha recibido ofertas concretas de grandes clubes europeos por el jugador de 18 años, aunque aseguró que dichas ofertas no estuvieron a la altura de las aspiraciones del Lille. Dijo con claridad: "Sí, se han presentado ofertas concretas, pero no fueron satisfactorias, porque Ayoub es un jugador muy importante para nosotros".

Recalcó que "la única verdad hoy es que Bouaddi es jugador del Lille al 100%", sonriendo mientras afirmaba el apego del equipo a su joven estrella, que podría disputar con ellos la Liga de Campeones de Europa la próxima temporada bajo la dirección del nuevo entrenador Davide Ancelotti.

Létang negó de forma tajante cualquier posibilidad de que el jugador permaneciera en el Lille en calidad de cedido en caso de su traspaso, subrayando que cualquier operación será un traspaso definitivo o una permanencia total.

El umbral de los cien millones de euros

En un raro momento de franqueza, el presidente del Lille no descartó la posibilidad de vender a Bouaddi si la oferta alcanzara niveles excepcionales, a pesar de la relativa estabilidad financiera lograda por el club tras superar la crisis de los derechos de retransmisión televisiva en la liga francesa y las deudas que dejó el anterior presidente Gérard López.

Létang dijo, cuando la prensa le presionó sobre el umbral de los cien millones de euros: "Debemos ser realistas, y hay cifras con las que sería un error, primero, no contar y, segundo, no cerrar una operación así entonces". Y añadió: "En cualquier operación de traspaso hay 3 partes: los dos clubes y el jugador, y los deseos del jugador también son importantes".

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Por eso estas deben ser conversaciones confidenciales entre Ayoub y yo, y no hace falta hablar de ellas públicamente aquí".