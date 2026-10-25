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El entrenador del PSV, Peter Bosz, admitió que el técnico del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, le había provocado pesadillas durante sus anteriores pugnas por el título de la Eredivisie. Bosz elogió la huella táctica de su excompañero antes del crucial partido de liga del domingo.

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El PSV busca reaccionar y recortar distancias con el líder Feyenoord

El PSV afronta el decisivo duelo del domingo en la zona alta de la Eredivisie, en el Philips Stadium, con el objetivo de reducir a un solo punto su desventaja respecto al líder, el Feyenoord. El equipo de Eindhoven llega con la confianza reforzada tras su disciplinada victoria por 0-1 ante el FC Porto en la Champions League.

Sin embargo, el entrenador Peter Bosz sigue lidiando con una larga lista de bajas: Jerdy Schouten, Alassane Pléa y Paul Wanner están lesionados, mientras que el centrocampista Sven Mijnans está sancionado.

Pese a los problemas de efectivos, Bosz confía en la capacidad de su equipo para sobreponerse.

Bosz elogia la huella táctica de Van Bronckhorst en el Feyenoord

SegúnTelegraaf, al reflexionar sobre los excelentes resultados del Feyenoord a domicilio esta temporada, Bosz destacó la influencia directa de su homólogo en el banquillo. «Siempre he podido ver la mano de un entrenador en un equipo, porque es el entrenador quien marca las pautas», señaló Bosz.

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«Así que también lo reconozco ahora en el Feyenoord. Sus resultados fuera de casa son increíbles; hasta ahora han ganado todos sus partidos a domicilio».

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Próximos partidos PSV Eredivisie 09:30 FEY

Bosz reconoció que superar al bien preparado equipo de Van Bronckhorst exigirá una actuación de primer nivel a sus jugadores.

El entrenador del PSV recuerda su anterior lucha por el título con Gio

Bosz recordó con claridad una lucha por el título en la que el planteamiento táctico de Van Bronckhorst le dejó sin la corona de la Eredivisie. «Giovanni van Bronckhorst me lo puso muy difícil hace diez años, cuando entrenaba al Ajax», recordó Bosz.

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«En aquella lucha por el título, tuvimos que conformarnos con el segundo puesto, por detrás del Feyenoord de Gio».

«Lo que está haciendo ahora en el Feyenoord es fantástico. La última vez me superó por un punto. Espero que esta vez no vuelva a hacerlo», dijo sonriente el entrenador del PSV.

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Mucho en juego en el duelo entre dos grandes de la Eredivisie

Con la dinámica de ambos equipos y el orgullo en juego, el encuentro del domingo promete ser un duelo táctico de alto nivel entre dos referentes de los banquillos neerlandeses.

Bosz recurrirá a la mentalidad ganadora mostrada por su equipo en Europa para contrarrestar la incansable lucha del Feyenoord por el título.

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El partido arrancará en el Philips Stadium, donde el PSV luchará por defender su feudo.