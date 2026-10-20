El PSV busca revancha tras la humillante derrota por 2-1 ante el ADO Den Haag del sábado. Este martes podrá enderezar la situación en su visita al FC Porto, en la fase de liga de la Champions League. Peter Bosz ya ha anunciado la alineación para el partido, que comienza a las 21:00 horas.

Bosz no tiene problemas en defensa. Matej Kovár estará bajo palos en Porto, con Sergiño Dest en el lateral derecho y Filip Kostic en el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Yarek Gasiorowski, sustituto de Armando Obispo, formarán la pareja de centrales del PSV en Portugal.

Kodai Sano y Mauro Júnior deberán volver a aportar equilibrio al centro del campo del PSV. Sven Mijnans, que vio la tarjeta roja ante el ADO Den Haag, será el encargado de conectar el centro del campo con el ataque visitante.

El lunes se supo que Van Bommel no está en condiciones de jugar en Porto. Tampoco ha viajado a Portugal. Por ello, Ivan Perisic, suplente ante el ADO Den Haag, jugará como extremo izquierdo. Esmir Bajraktarevic partirá desde la banda derecha y Guus Til, ya recuperado, será el delantero centro en el 4-2-3-1 de Bosz.

Alineación del FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepê, Samu, Pietuszewski

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Alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Mijnans; Bajraktarevic, Til, Perisic.