Bosz se marcha al ser preguntado sobre el puesto de seleccionador de la selección holandesa

Peter Bosz está harto de las preguntas sobre el puesto de seleccionador de la selección holandesa. Así quedó patente el sábado, en torno al partido amistoso del PSV contra el Union Sint-Gillis.

Ante la última pregunta sobre el cargo, Bosz se alejó de forma evidente, como se ve en las imágenes de ESPN. Desde unos metros, el técnico del PSV le gritó algo ininteligible al periodista Cristian Willaert.

Willaert le recuerda que hace dos semanas Bosz dijo que no podía hablar del tema. Entonces le preguntan si algo ha cambiado.

«No. No quiero decir absolutamente nada al respecto», repite Bosz mientras se aleja. Willaert y algunos colegas ríen, pero el técnico del PSV no.

Bosz renovó su contrato con el PSV hasta 2028 y se mantiene centrado en el campeón nacional, sin mostrar interés en la selección.

Mientras tanto, Arne Slot y Michael Reiziger son los principales candidatos para suceder a Ronald Koeman, mientras que Erik ten Hag prefiere quedarse en el FC Twente.

Koeman renunció durante el Mundial tras la eliminación en octavos por penaltis contra Marruecos.