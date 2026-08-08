Peter Bosz reaccionó con irritación a las preguntas sobre sus decisiones tácticas tras el decepcionante empate del PSV contra el Fortuna Sittard. El conjunto de Eindhoven remontó un 0-1 hasta ponerse 2-1, pero en el minuto 92 encajó el 2-2 por medio de un magnífico disparo de Édouard Michut.
Bosz no quedó en absoluto satisfecho con la actuación de su equipo. «Esto no fue como nos gusta verlo», cuenta el entrenador en ESPN a Wouter Bouwman. Según Bosz, la responsabilidad fue completamente del propio PSV: «Sabíamos de antemano exactamente lo que iban a hacer. Iban a plantarse todos delante del área y ahí hay que encontrar la manera de jugar. No lo hicimos bien, porque creamos pocas ocasiones».
Bosz también considera demasiado suave la palabra «descuidado» para definir el juego de su equipo. «Yo sustituiría la palabra descuidado por malo», deja claro. El PSV tuvo mucha posesión antes del descanso, pero se marchó al vestuario con un 0-1 en contra por un pase atrás demasiado blando de Ryan Flamingo.
A continuación, Bouwman pregunta largo y tendido a Bosz por la distribución sobre el campo con la que el PSV había empezado el partido. El entrenador insiste en que aquella decisión había salido bien. «Nosotros planteamos algo como respuesta que quizá sea muy atrevido, pero que en mi opinión funcionó perfectamente, porque ellos no crearon ocasiones por sí mismos. Se las dimos nosotros en la primera parte».
Cuando el reportero quiere saber si esa otra manera de jugar pudo haber provocado confusión en sus jugadores, Bosz lo rechaza. «No debería, porque esto es exactamente lo que explicamos y lo que hemos entrenado». Tampoco a posteriori cambiaría sus decisiones: «No voy a plantearlo de otra manera porque ahora no hayamos ganado este partido. Sería ridículo. Eso sí que sería hablar en función del resultado».
Entonces Bouwman plantea que no solo el resultado, sino también la imagen del partido y los errores cometidos, podían ser motivo para fijarse en la distribución sobre el campo. Bosz reacciona cada vez con más vehemencia. «Si tú peinas así un balón hacia atrás, o si tú juegas un balón como Ruben dos veces por dentro... ¿Eso qué tiene que ver con el sistema o con lo que sea? En eso estarás de acuerdo conmigo, supongo, ¿no?»
Bouwman responde que ese tipo de situaciones sí podría tener que ver con una distribución distinta sobre el campo. Entonces Bosz estalla. «Venga ya. Me parece tan raro lo que estás diciendo ahora, que de verdad lo digo en serio. Entiendo que quieras tener una discusión conmigo, pero esto no tiene nada que ver con un sistema. No».