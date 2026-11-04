El PSV retoma el miércoles la fase de grupos de la Champions League ante el Club Brujas y Peter Bosz ya sabe qué once jugadores saldrán de inicio en el Philips Stadion. El gran duelo europeo en Eindhoven comenzará a las 21:00.

Matej Kovar defenderá la portería frente al poderoso equipo belga. Sergiño Dest ocupará el lateral derecho, mientras que Filip Kostic sustituirá a Yarek Gasiorowski en el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo serán los centrales del PSV.

Mauro Júnior se encargará de dar equilibrio al centro del campo. Kodai Sano se ha vuelto prácticamente imprescindible en esa línea y Guus Til será el jugador más adelantado del PSV en la medular.

En ataque, Ivan Perisic será el encargado de aportar balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel ocupará la banda izquierda. Sven Mijnans será la referencia del PSV en la línea ofensiva. Ricardo Pepi entró el sábado ante el Willem II y marcó, pero volverá a empezar en el banquillo frente al Brujas.

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel

Alineación del Club Brujas: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Potts; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Virgili; Tresoldi.