Peter Bosz no tiene ni una sola buena palabra para la tormenta mediática en torno a Ruben van Bommel tras su muy comentada falta contra el Ajax del pasado sábado. El delantero del PSV vio una tarjeta amarilla después de chocar con dureza con Aaron Bouwman.

Bosz califica de «ridículo» todo el revuelo que se ha generado por la falta de Van Bommel. «Es absurdo. Ha sido una sola acción y se ha hablado muchísimo de ella», dijo en la rueda de prensa previa al duelo de la Champions League con el Shakhtar Donetsk.

El entrenador del PSV señala después otros dos momentos. «Ayer vi el partido de la Champions League del FC Porto y allí vi una situación, por cierto con el mismo VAR (Pol van Boekel, N. de la R.), en la que sí hubo un codazo y no pasó nada.»

«Tampoco he oído a los medios hablar tanto sobre la lesión de Alassane Pléa, y él ya lleva un año de baja. Ahí no he visto ni oído esa indignación colectiva. Ya está, tiene que acabarse. Para Ruben van Bommel también se ha acabado», afirmó Bosz.

El martes por la noche, un codazo del defensa del Manchester City Marc Guéhi en la cara de Gabri Veiga quedó sin castigo, lo que provocó críticas hacia el VAR Pol van Boekel, que también fue el videoárbitro en el Ajax-PSV.

El defensa del Manchester City golpeó con el brazo la cara del jugador del FC Porto durante un duelo. El árbitro Szymon Marciniak dejó la acción sin castigo y Van Boekel tampoco lo llamó a la pantalla situada junto al campo para revisar el incidente.

Bosz también señala la lesión de Pléa. El francés disputó el 17 de agosto de 2025 su segundo partido en la Eredivisie, fuera de casa contra el FC Twente. En un duelo con Robin Pröpper, el delantero del PSV sufrió una grave lesión de rodilla, lo que puso fin a su temporada ya en la segunda jornada.

Pléa tuvo que someterse en febrero a una operación por segunda vez. El mes pasado hizo su esperado regreso, pero después volvió a caer lesionado en un entrenamiento. El delantero, de 33 años, no jugará en ningún caso hasta el próximo parón de selecciones.

Bosz sí quiso dejar claro que se alegra de que Bouwman esté bien. «De verdad. Me alegra que la semana que viene pueda volver a estar en el campo y volver a entrenarse.»