Peter Bosz perdió los nervios el sábado por la tarde durante la visita del PSV al ADO Den Haag. En el minuto 51, el entrenador del equipo de Eindhoven mantuvo una acalorada discusión junto a la línea de banda con Jalen Hawkins.

El desencadenante fue una situación llamativa poco después del descanso. El portero del PSV, Matej Kovár, había enviado deliberadamente el balón fuera del campo para permitir que atendieran a Kodai Sano por una lesión.

Finalmente, Sano no recibió atención médica y el ADO decidió quedarse con el balón. La decisión sentó mal en el PSV y Bosz fue a pedir explicaciones a Hawkins, el número 17 del equipo local, que en ese momento estaba cerca de la línea de banda.

La discusión se produjo cuando el PSV ya lo estaba pasando especialmente mal en La Haya. El equipo de Bosz tuvo que disputar la segunda parte con diez jugadores tras la expulsión de Sven Mijnans.

Curiosamente, Mijnans había sido el autor del primer gol del partido. El delantero marcó con un gran remate en el minuto 21 tras un excelente centro de Guus Til, a quien había habilitado Mauro Júnior.

Sin embargo, justo antes del descanso todo se torció para el PSV. Primero, Til tuvo que abandonar el campo lesionado. Después, en el minuto 43, Mijnans vio su segunda tarjeta amarilla por una entrada deslizante muy a destiempo en el área del ADO.

El equipo local vio su oportunidad tras el descanso y empató en el minuto 55. Un disparo de Juho Kilo desde unos veinte metros se desvió en el talón de Mauro Júnior y dejó sin opciones a Kovář: 1-1. El partido seguía en juego en el momento de la publicación.