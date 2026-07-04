Bosz alimenta las especulaciones sobre su posible nombramiento como seleccionador de la selección holandesa

La reacción de Peter Bosz ante la búsqueda de un nuevo seleccionador de la selección holandesa da pie a nuevas especulaciones. Aunque el entrenador del PSV había negado rotundamente ser candidato, este sábado, tras el amistoso contra el Royal Antwerp (1-1), dejó la puerta entreabierta. En una entrevista con ESPN pareció titubear, y ante la NOS se mostró irritado ante las preguntas sobre la selección.

Hace menos de medio año su mensaje era mucho más claro: el 1 de febrero renovó con el PSV hasta 2028, y el club dejó claro que no había cláusula alguna que le permitiera marcharse antes a la selección.

Sin embargo, tras la decepción en el Mundial y la renuncia de Ronald Koeman, la KNVB busca sucesor y el nombre de Bosz suena con fuerza, lo que hace aún más llamativas sus últimas palabras.

En declaraciones a ESPN, Bosz admitió: «Lo veo desde la distancia y me parece bien. He vuelto con muchas ganas y entiendo el debate, pero lo dejo en manos de quienes lo mantienen».

Al señalarle que, pese a su contrato, muchos le ven como seleccionador, contestó: «Es agradable oírlo, pero solo eso». Sin embargo, al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de suceder a Koeman, no lo negó rotundamente: «Sí, pero no puedo responder a esa pregunta. ¿Te refieres también a Ronald Koeman? A esa, ehhh, no voy a responderla. No».

Al ser preguntado por qué no respondía, se limitó a decir: «Porque no sé nada. He empezado en el PSV y me quiero centrar en el PSV; para mí eso es todo».

En declaraciones a la NOS, tampoco cerró la puerta a la selección: «No he dicho eso. No voy a entrar en ese debate, no tiene sentido. No tengo nada que ver con eso, no me hagas esas preguntas».

Al preguntarle la NOS si la KNVB se había puesto en contacto con él, Bosz se mostró irritado: «No quiero responder a más preguntas sobre la selección; si no, me voy».







