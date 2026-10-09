Peter Bosz está satisfecho con la victoria por 2-0 del PSV ante el sc Heerenveen, aunque el entrenador vio a su equipo sufrir durante mucho tiempo el viernes por la noche. Al conjunto de Eindhoven le costó imponerse a los frisones, pero terminó llevándose el triunfo gracias a un gol de Guus Til y un tanto en propia puerta de Marcus Linday. Tras el partido, Bosz señaló en ESPN sobre todo las difíciles circunstancias después del parón internacional.

«Si llevas tres semanas sin jugar, no has visto a los chicos y luego ganas tu primer partido de vuelta, entonces eso es bueno», comienza Bosz. El técnico consideró que, durante mucho tiempo, el PSV no fue inferior al Heerenveen. «Me pareció un partido muy equilibrado durante una hora, en el que nosotros tuvimos ocasiones y ellos también. Marcamos los goles en los momentos adecuados, pero sobre todo en la segunda parte tuvimos más control. Después de los cambios en torno al minuto sesenta, tuvimos el control total.»

Bosz reconoce que el PSV se complicó innecesariamente la vida al principio. «Fue un partido abierto, demasiado abierto en mi opinión. Pero nosotros también tuvimos ocasiones y situaciones que podríamos haber convertido en oportunidades claras.» Sin embargo, el entrenador se niega a preocuparse demasiado por el juego mostrado y señala expresamente las consecuencias del parón internacional.

«No hay que olvidar que tenemos a un jugador que ha viajado a Australia y a India y que solo ha entrenado un día con el grupo (Mauro Júnior, ndr.). Y esta noche simplemente tiene que jugar aquí», explica Bosz. «Sergiño (Dest, ndr.) incluso jugó todavía en la noche del martes al miércoles. Tienes chicos con jet lag, Obi(spo, ndr.) viene desde el Caribe. Y entonces tienes que rendir aquí, porque nosotros tenemos que ganar este partido. Lo hemos hecho y estoy muy satisfecho por ello.»

Otro punto positivo para Bosz es que el PSV mantuvo la portería a cero por primera vez en esta temporada de la Eredivisie. «Quizá habría preferido ganar 3-1 en lugar de 2-0, porque entonces tienes dos goles más», bromea el entrenador. «Pero está bien que por fin dejes la portería a cero una vez, porque así también te quitas de encima toda esa lata. Fue una buena noche para nosotros.»

En la recta final del duelo con el Heerenveen también hubo un momento especial para Shuryjano Cornecion. El delantero de dieciocho años pudo hacer su debut oficial con el PSV en el minuto 82 y puede contar con palabras especialmente elogiosas de su entrenador. Bosz se niega a comparar al talento con otro futbolista. «Nunca quiero comparar a los jugadores con nadie. Shuryjano también tiene sus propias cualidades y creedme: este va a ser muy bueno. Tiene que conseguir que más tarde la gente diga: oye, ese se parece a Shuryjano. Todavía tiene muchísimo que aprender, pero me alegra que haya podido debutar.»

Bosz está especialmente impresionado por la versatilidad de Cornecion, que según él lo tiene todo para llegar a la élite. «Técnicamente es muy bueno y tiene muchísima visión. También tiene físico. Ahora todavía es un chaval, pero dentro de poco será un hombre. Tiene el físico para jugar en la élite, un regate muy bueno y puede marcar goles. Este va a ser un buen jugador.»







