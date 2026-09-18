El Al-Ahli saudí afronta el esperado duelo ante el Sundowns en un ambiente de concentración, después de que Marino Pusic, director técnico del equipo, y Merih Demiral, su defensa turco, confirmaran que el Al-Ahli es consciente de la magnitud de la tarea que le espera, pero que al mismo tiempo cuenta con la experiencia y la preparación suficientes para disputar uno de sus partidos más destacados.

El Al-Ahli, campeón de Asia, se mide con el Sundowns, campeón de África, mañana sábado, en un enfrentamiento que reúne a dos equipos que conocen el valor de los grandes partidos, lo que obliga a los jugadores del Al-Ahli a afrontar el encuentro con una concentración distinta, sobre todo al disputarse el partido en el terreno del conjunto sudafricano y ante su afición.

Pusic eleva el nivel del desafío

Marino Pusic no ignoró la fortaleza del rival, sino que comenzó su intervención subrayando la dificultad del enfrentamiento, aunque al mismo tiempo quiso enviar un mensaje de confianza a sus jugadores, insistiendo en que el Al-Ahli afronta el partido estando listo para enfrentarse al campeón del continente africano.

El técnico del Al-Ahli declaró a los medios de comunicación: «Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, y todos lo saben. Les tenemos todo el respeto, pues son los campeones de África y nosotros somos los campeones de Asia, por eso también estamos listos para este partido».

Las palabras de Pusic reflejan un estado de equilibrio en la manera de afrontar el enfrentamiento, pues el Al-Ahli sabe que el Sundowns cuenta con elementos fuertes y una gran experiencia, pero no quiere que el respeto al rival se convierta en retroceso o temor, sobre todo porque el conjunto saudí afronta el partido como campeón de Asia y desea demostrar su capacidad de competir ante los campeones de los continentes.

Lee también: Jesus sobre Ronaldo: los Balones de Oro no me interesan y jugará solo en un caso

El entrenador considera además que la naturaleza del partido ofrece al Al-Ahli una oportunidad excepcional para crear un momento diferente, especialmente con la presencia de la afición del equipo detrás de él pese a disputar el encuentro en otro país, algo que valoró como un factor positivo antes del pitido inicial.

Pusic dijo: «Siempre es maravilloso saber que tu afición acudirá a un estadio poco familiar y en otro país para apoyarte. Es algo estupendo. Y como he dicho, los partidos finales siempre son especiales, tienen su ambiente y su dinámica diferentes, y sin duda representan para nosotros una gran oportunidad de lograr algo especial».

Demiral apela a la experiencia de las grandes citas

Por su parte, Merih Demiral abordó el enfrentamiento desde un ángulo distinto, afirmando que la experiencia de los jugadores del Al-Ahli en los grandes partidos puede ayudar al equipo a superar las difíciles circunstancias que le esperan ante el Sundowns.

El defensa turco dijo: «Sabemos que será un partido difícil, pero tenemos muchos jugadores con experiencia. Durante los últimos años hemos disputado muchas finales ante equipos muy fuertes, por eso somos conscientes de que el partido de mañana será difícil, pero estamos preparados para él».

Demiral no considera que jugar ante la afición del Sundowns vaya a suponer un factor excepcional para el Al-Ahli, sobre todo porque los jugadores del equipo están acostumbrados a disputar partidos bajo una gran presión del público, lo que les otorga experiencia para lidiar con el bullicio que se espera en las gradas.

Y añadió: «No creo que eso vaya a afectarnos, pues estamos acostumbrados a jugar ante nuestra afición, que genera mucho bullicio y presión en las gradas, por lo que estamos habituados a este tipo de ambientes».

Las declaraciones de Pusic y Demiral revelan la disposición del Al-Ahli a afrontar el partido desde más de un ángulo: el entrenador se centra en el respeto a la fortaleza del Sundowns sin perder la confianza en su equipo, mientras que el defensa turco apuesta por la experiencia que los jugadores han adquirido en los grandes enfrentamientos y su capacidad para gestionar la presión.