Bosnia gana, los Azzurri lo celebran: Dimarco y Pio Esposito exultan tras el penalti decisivo, las imágenes se vuelven virales

Italia se enfrentará a Bosnia-Herzegovina en la final de la repesca para intentar clasificarse para el próximo Mundial, y la ciudad de Zenica acogerá el último partido.





Los jugadores de la selección italiana también asistieron a la tanda de penaltis disputada en el Cardiff City Stadium entre Gales y Bosnia, desde un palco del New Balance Arena.









Las imágenes de laRai mostraron la alegría de algunos de los protagonistas de la Azzurri por la victoria de Bosnia, entre ellos Federico Dimarco, Pio Esposito y Guglielmo Vicario.



