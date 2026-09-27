Jan Boskamp se deshace en elogios hacia Mika Godts tras la actuación del extremo belga ante Italia (victoria por 0-2) en la Liga de Naciones. Además, el analista expresa su indignación por el hecho de que Godts fuera descartado el pasado verano para el Mundial.

«Sigue siendo una vergüenza que a ese chico no le dejaran ir al Mundial. La manera en la que marca ese gol, ¿eso no es clase mundial? Cómo dejó atrás a esos italianos y luego definió con tranquilidad. ¡Una maravilla, hombre!», celebra Boskamp en declaraciones a Het Nieuwsblad.

«Es cuestión de tiempo que también se gane un puesto fijo en el once de PSG», prosigue un Boskamp entusiasmado, que responde a la afirmación de que los aficionados belgas al fútbol están descubriendo ahora a Godts. «Bueno, entonces deberíais avergonzaros tanto como Rudi Garcia. En Bélgica, con Godts siempre se decía que “solo” jugaba en la Eredivisie.»

«Pero todos esos goles y asistencias no se hacen solos. Tiene muchísima capacidad goleadora. Con Garcia eso todavía no salió a relucir en la selección, pero quizá simplemente encaje mejor con un seleccionador holandés como Van Bommel», augura el exentrenador tiempos mejores para el exajacied a las órdenes del seleccionador neerlandés.

Mientras Boskamp solo tiene elogios para Godts, se muestra muy crítico con Romelu Lukaku, que entró desde el banquillo. «Otra vez una entrada floja. Recibió dos balones y falló dos veces en el control. No es del todo ilógico: ya hace más de un año que no juega un partido completo.»

«En su reacción en ese rifirrafe con Donnarumma se nota que no está bien consigo mismo. Se lo toma todo demasiado a pecho. El viejo Lukaku estaba por encima de ese tipo de cosas. Ojalá volvamos a verlo algún día», sigue esperando Boskamp tiempos mejores para el delantero de 33 años del Fenerbahçe.

Boskamp cierra echando la vista atrás al bautismo de fuego de Xavi como seleccionador de la selección neerlandesa, que rescató un punto in extremis ante Alemania. «La manera en la que marcaron ese empate en el tiempo de descuento fue grandiosa. Tanto la asistencia de Van Bommel júnior como la definición de Gakpo. Fue una delicia, igual que disfruté con Bélgica. Qué bonito que todos esos nuevos seleccionadores aporten un soplo de aire fresco.»