Jan Boskamp está entusiasmado con Mika Godts tras la actuación del extremo belga ante Italia (victoria por 0-2) en la Nations League. El analista también expresa su indignación por el hecho de que Godts fuera descartado el pasado verano para el Mundial.

«Sigue siendo una vergüenza que a ese chico no le dejaran ir al Mundial. La manera en la que marca ese gol, ¿eso no es clase mundial? Cómo dejó atrás a esos italianos y luego definió con calma. ¡Una maravilla, hombre!», celebra Boskamp en declaraciones a Het Nieuwsblad.

«Es cuestión de tiempo que también se gane un puesto fijo en el once de PSG», continúa el entusiasmado Boskamp, que responde a la afirmación de que los aficionados belgas están descubriendo a Godts recién ahora. «Bueno, entonces deberíais avergonzaros tanto como Rudi Garcia. En Bélgica, con Godts siempre salía el comentario de que “solo” jugaba en la Eredivisie».

«Pero todos esos goles y asistencias no se hacen solos. Tiene muchísima capacidad goleadora. Con Garcia eso todavía no salió en la selección, pero quizá simplemente encaje mejor con un entrenador holandés como Van Bommel», augura el exentrenador tiempos mejores para el ex del Ajax con el seleccionador neerlandés.

Mientras Boskamp no escatima elogios hacia Godts, sí se muestra muy crítico con Romelu Lukaku, que entró desde el banquillo. «Otra vez una entrada floja. Recibió dos balones y falló dos veces en el control. No es del todo ilógico: hace ya más de un año que no juega un partido completo».

«En su reacción en ese encontronazo con Donnarumma se nota que no está bien consigo mismo. Se siente ofendido demasiado rápido. El viejo Lukaku estaba por encima de ese tipo de cosas. Ojalá volvamos a verlo algún día», sigue esperando Boskamp tiempos mejores para el delantero de 33 años del Fenerbahçe.

Por último, Boskamp echa la vista atrás al bautismo de fuego de Xavi como seleccionador de la selección neerlandesa, que rescató un punto in extremis contra Alemania. «La manera en la que marcaron ese empate en el tiempo de descuento fue grandiosa. Tanto la asistencia de Van Bommel júnior como la definición de Gakpo. Fue una gozada, igual que disfruté con Bélgica. Es bonito ver cómo todos esos nuevos seleccionadores aportan un soplo de aire fresco».