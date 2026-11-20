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El neerlandés Marino Bosic, entrenador del Al Ahli, explicó el motivo de la diferencia de rendimiento entre el último partido ante Al Shabab y el clásico frente a su eterno rival, Al Nassr.

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Al Ahli se impuso a Al Nassr por 3-1 en el partido que los enfrentó el viernes por la noche en el estadio Al Inma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

«Cada partido tiene sus propias circunstancias y procuro analizar cada uno de forma independiente, porque los partidos varían de uno a otro», afirmó Bosic en la rueda de prensa posterior al encuentro, en declaraciones recogidas por el diario saudí Al Riyadiyah.

Y añadió: «Cuando juegas un partido con el portero expulsado, las circunstancias son distintas a las del encuentro de hoy. Tenemos que disfrutar del momento y celebrar la victoria sobre Al Nassr».

El técnico neerlandés se refería a la expulsión de su portero saudí Abdulrahman Al-Sanbi, que provocó la derrota del equipo ante Al Shabab por 1-6 en la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí.

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Bosic volvió a hablar del partido: «Los jugadores ofrecieron un rendimiento magnífico, con un apoyo impresionante de la afición presente».

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Y prosiguió: «Si volvemos al inicio del partido, cometimos muchos errores, y el punto de inflexión fue el penalti fallado. Después marcamos un gol que fue anulado, una decisión que para mí es dudosa, antes de que el magnífico disparo de (Wenderson) Galeno nos devolviera al partido. En la segunda parte, (Édouard) Mendy, (Roger) Ibañez y el resto de los jugadores lucharon con valentía para mantener nuestra portería a salvo».

Sobre lo que viene, el entrenador neerlandés señaló: «Lo más difícil en el fútbol es mantener el mismo nivel, y todos los equipos del mundo rinden mejor en su estadio y ante su afición».

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No obstante, matizó: «Aun así, hemos logrado buenos resultados fuera de casa, entre ellos la victoria sobre Al Fateh tras cinco años sin ganarle».

Y continuó: «Hoy nos acompañó la suerte, pero no debemos pasar por alto la calidad de nuestro portero Mendy, que salvó al equipo en más de una ocasión».

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Preguntado por el motivo de la ausencia del centrocampista ucraniano Artem Bondarenko en la convocatoria para el clásico, Bosic respondió: «En cuanto a Artem, siempre elegimos a los jugadores que están en mejores condiciones, y actualmente no tenemos más lesionados que Saleh Abu Al-Shamat».

Y concluyó: «Preferimos construir el juego desde atrás, pero los rivales apuestan por la presión alta, así que nos hemos visto obligados a cambiar nuestro estilo por el momento».

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Con este triunfo, Al Ahli eleva su cuenta a 24 puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la liga saudí, a 4 puntos de Al Nassr, que se queda estancado con 28 puntos en el tercer puesto.

Lejos de la Liga Roshn, Al Ahli es sexto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite con 8 puntos, fruto de dos victorias y dos empates, sin haber sufrido ninguna derrota hasta el momento.

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En la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, Al Ahli logró superar los dieciseisavos de final tras vencer a Al Anwar por 2-1, y se prepara para medirse a Al Ula el próximo lunes 11 de enero en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.