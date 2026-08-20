Bosic entra en un rifirrafe con los periodistas y revela la diferencia entre él y Jaissle

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del equipo del Al-Ahli, entró en una disputa con los periodistas, a raíz de sus preguntas sobre el fichaje del ucraniano Artem Bondarenko, centrocampista del Shakhtar Donetsk.

Informes periodísticos habían revelado que el Al-Ahli estaba cerca de fichar a Bondarenko durante el actual periodo de traspasos de verano, procedente del equipo ucraniano, a cambio de 6 millones de euros.

Ese fichaje provocó un amplio malestar entre la afición del Al-Ahli, que aspiraba a la contratación de un jugador más fuerte, especialmente tras la marcha del centrocampista marfileño Franck Kessié al término de la temporada pasada.

Pusic fue preguntado por ese fichaje durante la rueda de prensa del partido de su equipo ante el Abha, este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la Liga Roshn saudí.

El entrenador neerlandés dijo, en declaraciones recogidas por el periodista saudí Walid Saeed a través de su cuenta en el sitio "X": "Estamos aquí para hablar del partido, y no hay nada oficial sobre el jugador hasta ahora".

Y respecto al malestar de la afición, respondió: "La afición tiene derecho a expresar su enfado, pero en realidad no sé cuál es el origen del enfado de la afición; sé que estoy en un club grande que tiene presiones para conquistar títulos".

Pusic intentó calmar ese malestar preguntando a los periodistas cuál había sido su postura cuando el Al-Ahli fichó al centrocampista francés Valentin Atangana durante el pasado periodo de traspasos de verano.

Los periodistas respondieron al entrenador neerlandés que se habían alegrado cuando se anunció su fichaje, a lo que él replicó: "No lo creo".

Por otro lado, Pusic abordó la diferencia entre él y el alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del Newcastle United, que dirigió el timón del Al-Ahli durante los últimos tres años.

Y concluyó: "La diferencia entre el anterior entrenador y yo es que el anterior entrenador prefiere jugar de forma directa, pero a mí me gusta conservar el balón y llevar diversión a la afición".

Cabe recordar que el Al-Ahli comenzó la temporada con una victoria muy trabajada ante el Al-Diriyah por un gol a cero, en la primera jornada de la Liga Roshn, antes de imponerse al Al-Anwar en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

