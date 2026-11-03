¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
Heute live Sehen!Heute live Sehen!
GOAL-e
Con la colaboración de

Borussia Dortmund vs. Real Betis, en directo hoy: ¿quién televisa y transmite el partido por streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Liga de Campeones

En la Champions League, el Borussia Dortmund se enfrenta al Real Betis. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En estos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al medio oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La UEFA Champions League en televisión

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Borussia Dortmund vs. Real Betis: hora del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Signal Iduna Park

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis se podrá ver en directo en DAZN. En Suiza, SRF zwei retransmitirá el encuentro. A continuación se detallan todas las opciones para verlo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Borussia Dortmund y Real Betis?

Dortmund llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue el 2-2 contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Antes, el BVB ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt y se impuso por 1-2 en el campo del Sabah FK en la Champions League. En total, Dortmund marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Real Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 1-0 al Feyenoord de Róterdam en la Champions League. Su único empate fue un 0-0 contra el Celta de Vigo. La abultada derrota por 2-5 ante el Barcelona sigue siendo su único tropiezo. Betis marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: alineaciones

Borussia Dortmund contra Real Betis alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesHéctor BellerínHéctor BellerínFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Real Betis

Manager

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund vs. Real Betis: estado de forma

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateReal Betis
1
0
0
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google