Borussia Dortmund: Karetsas, exobjetivo del Milan, ha terminado el reconocimiento médico; el anuncio final, inminente

Kostantinos Karetsas y el Borussia Dortmund, acuerdo cerrado y firmado. El talento griego pasó esta mañana el reconocimiento médico con el club alemán y firmó hasta 2031. La operación se cerró con el Genk sobre la base de 35 millones de euros fijos más bonus ligados a objetivos e individuales. Una noticia seguramente no positiva para el Milan, que llevaba tiempo pensando en uno de los talentos más cristalinos del panorama futbolístico europeo, pero que no pudo negociar de forma concreta porque quedó frenado por el estancamiento relacionado con la salida de Leao.