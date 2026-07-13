Boro desafía a Francia: «Lucharemos por llegar a la final... y este es el secreto de nuestro entendimiento con Yamal»

Pedro Porro, lateral derecho de España, reconoció la dificultad de enfrentar a Francia en semifinales del Mundial 2026, pero se mostró ilusionado.

En el estadio Cotton Bowl de Dallas, horas antes del duelo contra los «Les Bleus», el defensa declaró a «Marca»: «Me siento más preparado que nunca, y vamos a por ello».

Recordó que ya enfrentó a Francia y afirmó: «Llego con más experiencia; en un año juegas unos 50 partidos más, y la competición te da otra perspectiva y preparación, así que estoy totalmente listo».

Negó sentir agotamiento físico y añadió: «No, personalmente no estoy cansado; vosotros lo notáis más desde fuera, pues nosotros viajamos sin contar los kilómetros. Por suerte, ya nos hemos recuperado para este partido y estamos muy concentrados en el encuentro de mañana».

Por último, elogió a su seleccionador, Luis de la Fuente: «Es muy importante en el vestuario porque representa lo que somos: familia. Desde el principio me dio confianza y hace que todos nos sintamos valorados, juguemos o no, y eso habla muy bien de él».

Sobre el equilibrio técnico, añadió: «Cada partido pide centrarse más en unos aspectos u otros; a veces hay que atacar más y otras menos. contra Bélgica pude avanzar y así nació el primer gol tras superar a Lamine Yamal; otras veces me tocó quedarme atrás para marcar a Doku, siempre según lo que pida el partido».

Boro recordó la semifinal del Mundial de Sudáfrica y afirmó: «Por supuesto que vi ese partido, pero era muy pequeño, y lo único que recuerdo, como ya he dicho, me estaba bañando en la plaza de España de mi pueblo cuando ganamos la final; no tengo muchos más recuerdos porque era muy pequeño. Jugar mañana en una semifinal del Mundial, si tengo la suerte de participar, será otro sueño hecho realidad. ¡Vamos a salir a luchar por ello!».

Sobre el favorito, añadió: «En partidos así no hay ventaja; son dos grandes selecciones. Será bonito y muy difícil. Ojalá salga bien».

Sobre la rivalidad con Francia, Boro añadió: «El duelo siempre es especial y más aún en una semifinal del Mundial. El rival de esta fase siempre es fuerte porque ha hecho un gran torneo, y enfrentar a Francia nos motiva extra. Sabemos que es una de las mejores selecciones y estaremos preparados para seguir adelante».

Boro admitió estar muy feliz por vivir el ambiente del Mundial: «Hace 40 días estaba en casa con mi mujer e hijos, Hoy tengo muchas emociones. Los elogios hacia Liao o el resto son solo halagos; yo solo pienso en dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y sé que mi familia está orgullosa».

Sobre la solidez defensiva, afirmó: «El secreto es nuestra unión tras años de trabajo en común; cada partido lo afrontamos como una final».

Boro cerró hablando de su compenetración con Lamine Yamal: «Nos adaptamos a lo que pida el partido. Contra Bélgica, por ejemplo, en algunas fases tenía que subir y en otras mantener mi posición. Hablamos en el campo para saber qué necesita cada uno en cada momento; la comunicación lo es todo, y cada día nos entendemos mejor, lo cual es muy positivo para el equipo».