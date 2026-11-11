El Feyenoord ganó este miércoles por 3-2 al FC Utrecht en un amistoso a puerta cerrada. Gonçalo Borges fue protagonista entre los de Róterdam con un gol y una asistencia.

Borges marcó a los tres minutos. El extremo superó a su marcador con una bicicleta y disparó a la escuadra. Después, Borges y Reiss Nelson tuvieron ocasiones para ampliar la ventaja, pero no lo consiguieron.

El Utrecht reaccionó y empató por medio de Davy van den Berg, que batió al portero Liam Bossin con un potente disparo. Borges remató por encima del larguero poco antes del descanso, por lo que ambos equipos se fueron al vestuario con el marcador 1-1.

El Feyenoord recuperó la ventaja diez minutos después del descanso. El activo Borges centró para Pieter van Maarschalkerwaard. Unos minutos más tarde, este último dio la asistencia para que Theodoros Delianidis marcara el 3-1.

El Utrecht no se rindió y Dani de Wit redujo la diferencia a 3-2. Fue en el minuto 87, así que quedaba poco tiempo para completar la remontada. El Feyenoord resistió y logró una ajustada victoria en el amistoso.

Van Bronckhorst aprovechó el encuentro para ver en acción a varios jugadores. Nelson y Shaqueel van Persie disputaron una parte cada uno. Thijs Kraaijeveld, Tobias van den Elshout y Mats Deijl también tuvieron minutos.

El Feyenoord no jugará este fin de semana debido al parón de selecciones. La Vriendenloterij Eredivisie se reanudará el 21 de noviembre. Ese día recibirá en De Kuip al Excelsior, el otro equipo de la ciudad.

Alineación del Feyenoord: Bossin (46' Kastenmeier); Mahamud (75' Agboluaje), Schens (75' Pieterse), Kraaijeveld, Deijl; Van den Elshout, Van Maarschalkerwaard (75' Rueck), Van Persie (46' Kessels); Borges (81' Onunta), Delianidis (81' El Boujjoufi), Nelson (46' Verdonk)

Alineación del FC Utrecht: Gadellaa (46' Eppink); Horemans, Offerhaus, Blake (79' De Wit), Van Duijn (76' Omorowa), Medić, Kloosterboer (46' Ghaddari), Van den Berg, Agougil (76' Dundas), Amrabat (63' Stepanov), Kooy (46' Van Overeem).