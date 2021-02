Bordalás: "Se ha criminalizado a Djené, esperábamos más apoyo, incluso desde el club"

El técnico del Getafe explotó después de la derrota ante el Real Madrid y denuncia la persecución a Djené.

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha estallado. Tras la derrota del cuadro azulón ante el Real Madrid, el técnico azulón 'rajó' ante los micrófonos de 'Movistar' sobre la 'criminalización' a Djené tras su entrada a Ocampos y mandó un mensaje al club.

Denuncia la 'criminalización' a Djené y lanza un 'palo' al Getafe

"Fue una acción fortuita y se le está criminalizando. Esperábamos más apoyo, incluso desde el club, pero esto es lo que falta en el fútbol. Tras cuatro años éxitos llega un mal año y hay que ser consciente", expresó.

"Creo que ha afectado bastante lo del Pizjuán, de hecho Djené estaba con nosotros a la espera de conocer la sanción. Al final me pidió irse a casa porque le estaban matando en redes y parecía que había cometido un crimen. Hoy tenían temor a poder hacerlo daño a algún jugador del Real Madrid", aseveró.

En rueda de prensa reincidió que "nuestro club tiene su política, pero creo que hemos echado de menos que el club nos hubiera defendido en un momento duro tras tantas críticas".

Bordalás, preocupado por las críticas

"Estamos preocupados por vernos solos, he recibido apoyo por algunos compañeros de prensa, pero se nos ha criticado en exceso. Nosotros no hemos matado a nadie. Somos profesionales. Está atemorizado porque no quiere ser la diana y ver la que se arma semana tras semana".

"Las sensaciones no han sido buenas, hemos jugado con mucho temor y respeto e incluso complejos. Debemos cambiar porque llevamos racha mala de resultados. Generamos poquito y a nivel defensivo somos muy vulnerables", comentó.