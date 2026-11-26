El Borac Banja Luka-Atalanta se emitirá en Italia a través de Sky Sport y NOW. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para ver el partido en directo.

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Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

El Borac Banja Luka recibe al Atalanta en el Banja Luka Stadium, en la ciudad bosnia de Banja Luka, en la Conference League. Al equipo de Maurizio Sarri le espera una visita europea a un estadio complicado.

El Atalanta llega tras empatar 4-4 contra el Inter el domingo 22 de noviembre, en un partido de ocho goles en el que remontó marcadores de 2-0, 3-1 y 4-2. El empate llegó con un penalti de Kessie en los últimos minutos, después del doblete de De Ketelaere. En la liga, el equipo de Sarri ocupa la duodécima posición.

El Borac, dirigido por Vinko Marinovic, atraviesa un gran momento en su competición nacional. El sábado 21 de noviembre goleó 4-0 al Zeljeznicar en la Premier League, su cuarta victoria en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

En Europa, el balance del equipo bosnio es menos brillante. En la última jornada de la Conference League, el Borac perdió 2-0 contra el Mjaellby y ocupa el puesto 21 de la clasificación.

El Atalanta es 16.º en esa misma tabla, por lo que solo unos pocos puntos separan a los dos equipos. Cada resultado pesa en una fase de liga en la que la posición importa hasta la última jornada.

Además, el Atalanta empató 1-1 con el Kairat Almaty en su último partido europeo. Una victoria en Bosnia le daría un poco de respiro tras el bajón de principios de noviembre.

Esta es toda la información sobre los canales de TV y las opciones de streaming para seguir el encuentro.

Novedades de los equipos

Por el momento no hay información disponible sobre la posible alineación, las lesiones o las sanciones del Borac Banja Luka, dirigido por Vinko Marinovic. Lo mismo ocurre con el Atalanta de Maurizio Sarri, del que no constan bajas ni hay una alineación oficial. La información se actualizará más cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Borac Banja Luka suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin empates. Su resultado más reciente es el 4-0 a domicilio ante el Zeljeznicar en la Premier League, después del 4-1 contra el Radnik Bijeljina. Su única derrota fue el 2-0 ante el Mjaellby en la Conference League. En total, el equipo bosnio ha marcado 12 goles y ha encajado 5, con dos victorias por 2-0 y 4-2 en Zenica entre medias.

El Atalanta registra una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el 4-4 contra el Inter en la Serie A, precedido por el 1-0 en Monza y el 1-1 ante el Kairat Almaty en la Conference League. Entre medias sufrió una derrota por 3-0 en casa ante el Parma, mientras que el 2-2 contra la Fiorentina completa la serie. El equipo de Bérgamo ha marcado 8 goles y ha encajado 10.

Enfrentamientos anteriores

No constan enfrentamientos anteriores entre el Borac Banja Luka y el Atalanta en los datos disponibles, por lo que no es posible ofrecer un balance de sus duelos directos.

Clasificación

En la clasificación de la Conference League, el Borac Banja Luka ocupa el puesto 21, mientras que el Atalanta es 16.º.