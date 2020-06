Bonucci spoilea la camiseta 2020/2021 de Juventus

La entregó señales de que el uniforme titular de la temporada 2020/2021 será tradicional y abandonará el diseño polémico sin rayas que los acompaña en la presente campaña.

En la presentación oficial de su próximo jersey de vestir, la foto de Leonardo Bonucci deja pistas evidentes, que confirman las nuevas franjas blanquinegras e irregulares que Footy Headlines, especialistas en filtraciones, habían adelantado a principios de mayo.

Looking sharp, team 😎

Il nuovo Anthem Jacket @adidasfootball con un look... classico!



Lo potete trovare sul nostro Official Online Store ➡️ https://t.co/DVTylCofJc pic.twitter.com/u3k98A4HfS