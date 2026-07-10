Bono: «Si hubiéramos jugado como Paraguay, el partido habría durado más»

Yassine Bono, portero de Marruecos, analizó la derrota 2-0 ante Francia en cuartos del Mundial 2026, disputado ayer en Boston.

El portero explicó que los «Leones del Atlas» prefirieron mantener su estilo habitual en lugar de defenderse como hizo Paraguay, que perdió 1-0 en octavos, y reconoció que la superioridad física de los «Gallos» les impidió seguirles el ritmo.

El portero de los Leones del Atlas declaró al diario marroquí «Al-Batal»: «Optamos por un duelo uno contra uno, con un juego abierto, y así Francia te arrolla. Tienen jugadores muy buenos y son superiores físicamente».

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Y añadió: «Si nos hubiéramos replegado más, como Paraguay, el partido habría durado más».

Y concluyó: «Pero no es nuestro estilo desde el inicio del Mundial. Intentamos jugar a nuestra manera. El rival fue mejor y se mereció la victoria».

Con su victoria sobre Marruecos, Francia jugará contra el ganador del España-Bélgica, que se disputa esta tarde.