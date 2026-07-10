Bono: «Messi mostró su carácter ante Egipto y felicito a Argentina»

Yassine Bounou, portero de Marruecos, elogió a Lionel Messi por su personalidad y lucha en el partido contra Egipto en octavos del Mundial, destacando cómo superó la adversidad y lideró a su equipo.

Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, pero Messi dio una asistencia, marcó y Enzo Fernández sentenció el 3-2 final.

Bono declaró a «Al-Batal»: «Le veo jugar con mucho corazón, y eso distingue al jugador argentino».

Y añadió: «Me ha impresionado mucho el espíritu que ha demostrado Messi en el último partido. Hemos visto cómo, tras fallar un penalti, volvió a mostrar su carácter y se echó a la espalda a todo el equipo».

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El portero de los Leones del Atlas añadió: «Esto demuestra que estamos viendo a otro Messi: un Messi liberado, con una energía diferente, lo que resalta su verdadero valor como jugador».

Y Bono añadió: «Es un orgullo y un placer verle jugar a su edad y seguir haciendo milagros. Felicito a él y a todos los jugadores argentinos y les deseo lo mejor».

Marruecos quedó eliminado del Mundial en cuartos de final tras perder 2-0 ante Francia el jueves en el estadio de Boston.