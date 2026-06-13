Bono desafía a Brasil: «Hemos venido a divertirnos y no le tenemos miedo a nada»

Yassine Bounou, portero del Al-Hilal saudí y de Marruecos, mostró gran valentía antes de enfrentarse a Brasil el domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Marruecos, encuadrado en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, busca repetir el milagro de las semifinales de 2022.

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Bono declaró: «Hemos venido al Mundial para disfrutar y darlo todo; no le tememos a ningún equipo y ante Brasil mostraremos nuestra personalidad, porque queremos ganar y seguir adelante».

Y añadió: «Nos hemos preparado bien y tenemos la capacidad de ganar; somos una gran selección con jugadores magníficos en todas las posiciones».

Sobre el clima en Estados Unidos, el portero del Al-Hilal afirmó: «Las selecciones africanas están acostumbradas; para nosotros es normal y podemos jugar en cualquier circunstancia».

Concluyó: «Llevamos aquí una semana y todos los jugadores se han acostumbrado al clima; nuestro objetivo es ofrecer una buena actuación en el Mundial».