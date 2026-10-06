El ganador del premio al mejor jugador de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, "Golfo 27", recibirá una recompensa excepcional.

Este martes se disputa el partido final de la Copa del Golfo Arábigo, en el que la selección de Arabia Saudita se enfrenta a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, en el estadio Al Inmaa de la ciudad de Yeda.

Pocas horas antes del encuentro, la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol anunció que concederá al ganador del premio al mejor jugador del torneo una vivienda, y que la identidad del ganador se dará a conocer inmediatamente después del partido final.

Asimismo, la Federación del Golfo anunció que el premio llevará el nombre del príncipe Khalid Al Faisal, en reconocimiento a sus contribuciones al deporte del Golfo y a su papel histórico en la idea del nacimiento de la Copa del Golfo.

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El comunicado señaló: "La Federación del Golfo de Fútbol anunció que el premio al mejor jugador del torneo (Golfo Al Diyar Al Arabia 27) llevará el nombre de Su Alteza Real el príncipe Khalid bin Faisal bin Abdulaziz, consejero del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y emir de la región de La Meca, en reconocimiento a las contribuciones de Su Alteza a la trayectoria del deporte del Golfo y a la vinculación de su nombre con la historia de la Copa del Golfo Arábigo desde su inicio".

Y añadió: "El príncipe Khalid Al Faisal es el autor de la idea de celebrar la Copa del Golfo Arábigo de Fútbol, que Su Alteza propuso en 1968 cuando era director general de Bienestar Juvenil, antes de que la idea se convirtiera en realidad con el inicio de la primera edición en el Reino de Baréin en 1970, para que el torneo continuara su trayectoria durante más de cinco décadas como uno de los acontecimientos deportivos más destacados que reúne a los hijos de los países del Golfo".

Y agregó: "La denominación del premio al mejor jugador de la 27ª edición con el nombre del príncipe Khalid Al Faisal se produjo por iniciativa de Al Diyar Al Arabia, patrocinador oficial del torneo, y con la aprobación de la Federación del Golfo de Fútbol".

Y continuó: "El jugador ganador del premio recibirá una vivienda ofrecida por Al Diyar Al Arabia, en reconocimiento a su destacada actuación durante las competiciones del torneo".

Y concluyó: "Está previsto que el ganador del premio Khalid Al Faisal al mejor jugador se anuncie tras el partido final del Golfo Al Diyar Al Arabia 27, que enfrenta a la selección de Arabia Saudita con su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, dentro de la ceremonia de coronación de los campeones del torneo y de homenaje a los ganadores de los premios individuales".