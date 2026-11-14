Boniek: «Guardiola ha matado el fútbol, a mí me gusta cómo juega la Lazio»

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Zibì Boniek, exinternacional polaco y exjugador de la Juventus y la Roma, además de actual vicepresidente de la UEFA, se detiene especialmente en las figuras de Pep Guardiola y Diego Armando Maradona en una entrevista con el Corriere dello Sport.

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Sobre Guardiola: «Admiro mucho a Guardiola, pero ha matado el fútbol. Su fútbol es tú a mí, yo a ti, tú a mí, yo a ti. Vamos por la derecha, volvemos por la izquierda y, al final del partido, has dado 1.788 pases. No me divierte. Me gusta un equipo que juega de forma vertical, que busca llegar a la portería. Me gustan los equipos que van hacia delante. Este año, por ejemplo, me gusta cómo juega la Lazio, precisamente porque juega en vertical y arriesga. O también el Frosinone: se arriesga a encajar tres, pero puede marcar cuatro o cinco. La Roma también juega de la misma manera. A Mancini, que es central, o a Hermoso, los encuentras a menudo en el área rival. Me apasiona el fútbol en el que se busca marcar de la manera más sencilla posible, con pocos pases. Pocos pases, pero rápidos. Por eso creo que hoy la lentitud está desterrada del fútbol. Hoy los jugadores lentos no tienen cabida. Y el pase atrás es algo que te mata».

Sobre Maradona y la comparación a distancia con Lionel Messi: «Son dos fenómenos absolutos, pero hay una diferencia sustancial: Diego jugó en un fútbol en el que se cometían muchas faltas; Lionel, en un mundo en el que no se puede tocar a nadie en el campo. El trato que los defensas daban a Maradona no es comparable con el de hoy. Diego es único, aunque tuvo una vida complicadísima. Si tengo que elegir, siempre elijo a Maradona. Te cuento una anécdota: una vez jugábamos un Juventus-Napoli y, al terminar la primera parte, entramos en el vestuario y alguien dijo: "Tenemos que darle dos martillazos a Maradona porque está haciendo lo que le da la gana". Volvimos al campo y nadie lo tocó porque lo admirábamos demasiado. Era, sencillamente, demasiado bueno. Además, Diego era un buen tipo y muy simpático. Estoy enamorado de él».