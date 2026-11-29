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El Bayern Múnich ha recibido un nuevo y duro golpe tras confirmarse la larga baja de su estrella austriaca Konrad Laimer, que sufrió una grave lesión en el partido de la Bundesliga ante el Hamburgo, saldado con un empate sin goles.

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Este revés llega en un momento delicado para el conjunto bávaro, que pierde a uno de los jugadores con mayor capacidad para ocupar distintas posiciones y cubrir las carencias de su plantilla.

Laimer abandonó el terreno de juego en el minuto 52, aquejado de una lesión en el pie izquierdo, y en su lugar entró el joven Lennart Karl.

La forma en que el austriaco se marchó cojeando hizo temer una lesión de gravedad, antes de que el club alemán desvelara más tarde la naturaleza de la dolencia y el tiempo estimado de baja.

Operación con éxito y una baja de varios meses

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El Bayern Múnich informó de que las pruebas médicas revelaron que Laimer sufre una rotura en un tendón del tobillo derecho, una lesión que ha requerido pasar por el quirófano, por lo que estará varios meses alejado de los terrenos de juego, una pérdida sensible para el entrenador Vincent Kompany.

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El club señaló en un comunicado oficial: «Konrad Laimer fue operado el pasado domingo tras sufrir una rotura en un tendón del tobillo derecho, lesión que se produjo durante el partido de la Bundesliga contra el Hamburgo. La intervención fue un éxito y el jugador, de 29 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación».

De este modo, el austriaco ha iniciado su recuperación tras el éxito de la cirugía, pero su larga ausencia plantea un nuevo desafío al cuerpo técnico, sobre todo porque Laimer no era simplemente un fijo en una única posición, sino un recurso táctico importante gracias a su capacidad para desempeñar múltiples funciones según las necesidades del equipo.

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El «bombero» que pierde Kompany

Laimer ejercía de auténtico bombero en la plantilla del Bayern Múnich: Kompany recurrió a él para cubrir el lateral derecho, también lo utilizó como extremo e incluso llegó a confiar en él como delantero, el papel que desempeñó en la derrota por 1-2 ante el Lille.

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Esta polivalencia fue una de las principales herramientas tácticas del técnico belga, ya que el austriaco le ofrecía distintas soluciones para afrontar las bajas y cambiar a los jugadores de posición sin necesidad de introducir grandes modificaciones en el once. Sin embargo, su lesión priva a Kompany de esta opción multiusos en un momento en el que el equipo necesita a todos sus efectivos.

Esta baja aumenta la presión sobre el cuerpo técnico del Bayern, obligado ahora a encontrar alternativas capaces de suplir las distintas funciones que desempeñaba Laimer, cuya ausencia se prevé que se prolongue durante varios meses, mientras el jugador emprende el camino de la rehabilitación con la esperanza de volver a los terrenos de juego una vez completada su recuperación.