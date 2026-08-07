Bombazo millonario: el Excelsior cierra una de las ventas más caras de la historia del club

Gyan de Regt está a punto de dejar el Excelsior para fichar por el Holstein Kiel, según informa Voetbal International. El extremo de 22 años disputó el viernes por la noche ante el SC Cambuur (victoria por 0-4) casi con total seguridad su último partido con el club de Róterdam, que recibirá alrededor de dos millones de euros.

El Excelsior y el Holstein Kiel ya han alcanzado un acuerdo total por el traspaso de De Regt. Al atacante solo le falta llegar a un acuerdo personal con el club de la 2. Bundesliga y, posteriormente, superar con éxito el reconocimiento médico.

El Holstein Kiel llevaba tiempo siguiendo a De Regt y ahora ha concretado su interés. El duodécimo clasificado de la pasada temporada en la 2. Bundesliga decidió dar el paso y encontró al Excelsior dispuesto a colaborar en el traspaso.

Para el Excelsior, la salida de De Regt supone un importante alivio financiero. El extremo llegó hace un año libre desde el Vitesse y, tras un excelente año, dejará según se informa dos millones de euros en las arcas del club de Kralingen.

Con esa cantidad, De Regt figura entre los traspasos de salida más caros de la historia del Excelsior. Su actual contrato en Róterdam se extiende hasta mediados de 2027.

De Regt firmó una sólida primera temporada en el Excelsior tras su llegada desde el Vitesse. Su evolución tampoco pasó desapercibida en Alemania, tras lo cual el Holstein Kiel decidió ir en serio a por su fichaje.

El viernes por la noche, De Regt todavía fue titular en el partido a domicilio ante el SC Cambuur. El Excelsior ganó el encuentro con autoridad por 0-4 y el atacante fue sustituido en el minuto 85.

Si las negociaciones personales y el reconocimiento médico no presentan problemas, De Regt continuará su carrera en Alemania.