El club Al-Ittihad anunció los detalles de la lesión que sufrió el centrocampista colombiano Richard Ríos durante el encuentro ante el Abha, correspondiente a la duodécima jornada de la Roshn Saudi League, revelando mediante el examen médico la naturaleza de la lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego de forma anticipada y que generó preocupación en las filas del club.

El club explicó, en un comunicado oficial, que las pruebas y la resonancia magnética a las que se sometió el jugador mostraron que sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo, acompañado de una lesión en el ligamento peroneo, lo que requiere que se someta a un programa de tratamiento y rehabilitación durante el próximo periodo.

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Ríos se había lesionado en los primeros minutos del partido ante el Abha, tras un choque con Alimami Gory, y no pudo completar el encuentro, abandonando el terreno de juego afectado por el dolor, en medio de una evidente preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico dirigido por Jens Wissing.

Las previsiones iniciales apuntan a la ausencia del centrocampista colombiano en los dos próximos encuentros del Al-Ittihad ante el Al-Ain emiratí en la Liga de Campeones de la AFC Elite y el Neom en la Roshn League, mientras que la duración total de su baja se determinará en función de su respuesta al tratamiento y la rehabilitación, sin que se haya anunciado hasta ahora una fecha definitiva para su regreso.

Ante la ausencia de Ríos, el cuerpo técnico del Al-Ittihad decidió apostar por el senegalés Dion Lopy para sustituirlo en la zona de medio campo durante el próximo encuentro asiático, en un intento de mantener el equilibrio dentro del equipo y hacer frente a la pérdida de uno de sus elementos importantes en esa posición.

La lesión llega en un momento difícil para el club, que se prepara para disputar una serie de encuentros locales y continentales, por lo que el cuerpo técnico queda obligado a encontrar las soluciones adecuadas para suplir la ausencia de Ríos, mientras el club espera la evolución de su estado durante el programa de tratamiento antes de fijar la fecha de su regreso a los entrenamientos y los partidos.