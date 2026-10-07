Según informa Sport Bild, en Leipzig ya hay "rumores" en torno a la situación del entrenador Martin Demichelis. Aunque en el club sajón de puertas afuera se esfuerzan por evitar que se abra siquiera un debate sobre el argentino, la situación podría cambiar rápidamente si, tras el irregular arranque de Demichelis, los resultados no mejoran pronto.

En la Bundesliga 2026/27 figuran hasta ahora dos convincentes victorias en casa contra Borussia Mönchengladbach (3-0) y Hamburger SV (5-0), y dos decepcionantes derrotas a domicilio ante Werder Bremen (1-3) y Bayer Leverkusen (0-2). A ello se sumó un duro revés en el estreno de la Champions League, cuando el RB perdió 1-4 ante el debutante Como en la Liga de Campeones.

Demichelis apenas asumió este verano en el equipo que fue tercero la pasada temporada. Sin embargo, si en el transcurso del otoño se hiciera evidente que la nueva clasificación para la Champions League podría correr peligro, un debate temprano sobre el entrenador sería perfectamente imaginable, según Sport Bild.

¿Podría Julian Nagelsmann regresar al RB Leipzig?

Entonces también podrían cobrar fuerza concreta los rumores que han resurgido recientemente sobre un regreso del exseleccionador Julian Nagelsmann al RB. El técnico de 39 años ya entrenó al Leipzig entre 2019 y 2021, y Rudi Völler, director de la DFB, dejó entrever recientemente en Bild sobre el futuro de Nagelsmann, que dimitió tras la pronta eliminación en el Mundial: "Julian se tomará un poco de aire, se tranquilizará. Y después volverá a hacerse cargo rápidamente de un equipo absolutamente top, de eso no tengo ninguna duda".

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También circuló ya en las especulaciones el nombre de Dino Toppmöller, segundo entrenador de Nagelsmann en el RB en 2020/21 y despedido a mediados de septiembre del RC Lens tras apenas dos meses y medio en el cargo. Por ahora, según Sport Bild, en el RB siguen desmintiendo en cualquier caso todos los rumores sobre Nagelsmann y Toppmöller.

En esa misma línea, Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, había respaldado públicamente a Demichelis durante el parón de selecciones. "Un equipo recién armado necesita tiempo para encontrarse y desarrollar mecanismos. Esa es la realidad", pidió al reclamar paciencia con el nuevo entrenador. Además, Roger Schmidt, sucesor del seleccionador Jürgen Klopp como Global Sports Director en Red Bull, también se habría pronunciado claramente a favor de mantener la confianza en Demichelis.

¿Quiénes son los próximos rivales del RB Leipzig?

Tras el inusualmente largo parón de selecciones, al técnico de 45 años y a su equipo les espera en cualquier caso un calendario apretado y lleno de compromisos delicados. Primero, para el Leipzig será obligatorio ganar en casa tanto al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga (10 de octubre) como al PSV Eindhoven en la Champions League (13 de octubre); después llegarán durísimas salidas en la liga y en la máxima competición continental ante el Bayern (17 de octubre) y el Real Madrid (21 de octubre).

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El mes de octubre terminará finalmente con partidos contra los incómodos ascendidos SV Elversberg (24 de octubre) y Schalke 04 (31 de octubre), y entre medias aguardará en la segunda ronda de la DFB-Pokal el ingrato trámite a domicilio ante el potente equipo de la tercera división Rot-Weiss Essen (27 de octubre). Después de eso, Demichelis tendrá que enfrentarse a un primer balance intermedio realmente significativo.