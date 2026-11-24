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Empiezan a vislumbrarse los indicios de un movimiento que podría alterar los planes ofensivos del Real Madrid la próxima temporada, después de que surgieran nuevas señales sobre la posibilidad de que el noruego Erling Haaland llegue al Santiago Bernabéu. Sería una operación que quizá no resulte tan imposible económicamente como se creía, pero que coloca a José Mourinho ante un gran dilema sobre el futuro de una de las principales estrellas del conjunto blanco.

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El portal español «Defensa Central» reveló que el periodista Rubén Cañizares, corresponsal de «ABC», habló de novedades llamativas en el caso Haaland durante su aparición junto a Rubén Martín en su canal de YouTube. Según aseguró, el entorno del delantero noruego, con su padre a la cabeza, desea que fiche por el Real Madrid y trabaja para facilitar ese paso.

Señaló además que la cláusula de rescisión del contrato del jugador con el Manchester City es mucho más baja de lo que se estima, ya que oscila entre 100 y 150 millones de euros.

Estas informaciones cobran especial relevancia si se tiene en cuenta el enorme contrato que Haaland firmó con el Manchester City en enero de 2025, de nueve años de duración, que se consideraba una sólida garantía de la continuidad del delantero noruego en el Etihad durante mucho tiempo.

Sin embargo, el panorama ha cambiado con la salida de Pep Guardiola y la llegada de Enzo Maresca al banquillo, en medio del bajón de resultados del conjunto inglés, que no ha ganado en sus últimos 4 partidos de la Premier League. Todo ello ha reabierto las especulaciones sobre el futuro de su gran estrella y la posibilidad de que viva una nueva experiencia fuera de Inglaterra.

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Cañizares considera que el fichaje de Haaland por el Real Madrid sería un auténtico bombazo, y apunta que su padre ha visitado el palco VIP del Santiago Bernabéu en más de una ocasión y que su interés por el club blanco no es algo nuevo.

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Añadió que el entorno del jugador cree que el Real Madrid va en la dirección que desean para el futuro del delantero noruego, aunque al mismo tiempo reconoció que le cuesta imaginarlo en la plantilla actual, dado que el equipo cuenta con un grupo de atacantes de primer nivel a los que es difícil dejar fuera del once.

El mayor dilema para Mourinho sería cómo encajar a Haaland con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Yan Diomande, ya que el periodista español considera que alinear a estas cuatro estrellas junto al delantero noruego en un mismo once parece imposible desde el punto de vista técnico y táctico.

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Explicó que el propio Haaland no se ve incorporándose a un equipo con tantos nombres de peso sin que haya cambios en la plantilla, y dio a entender que cerrar la operación podría exigir sacrificar a uno de los atacantes actuales, en lugar de intentar reunir a todas las estrellas en un mismo sistema.

En este contexto, Cañizares alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo entre la operación y el futuro de Vinícius, al insinuar que el brasileño podría ser el señalado para el cambio. A su juicio, una lectura de las circunstancias que rodean el caso revela la identidad de la estrella que podría dejar paso a Haaland.

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Este escenario resulta aún más delicado después de que Vinícius renovara su contrato con el Real Madrid hasta 2032, lo que convierte su salida en una decisión sumamente compleja, tanto en lo deportivo como en lo contractual, sobre todo porque es uno de los grandes pilares del proyecto ofensivo del club blanco.

La idea de fichar a Haaland no es nueva en los despachos del Real Madrid. El empresario español Enrique Riquelme ya incluyó su nombre entre las promesas de su campaña electoral a la presidencia del club el pasado verano, antes de que el entorno del jugador, incluida su agente, Rafaela Pimenta, negara la existencia de negociaciones para su traspaso.