Según el periodista argelino Brahim Hanifi, que trabaja, entre otros medios, para el canal privado Echorouk TV News, el Paris Saint-Germain quiere fichar al talentoso futbolista «a cualquier precio».

Maza, también argelino y 24 veces internacional con su país, es actualmente, sin duda, una de las mejores jóvenes promesas de la Bundesliga. Desde su llegada al Bayer Leverkusen en el verano de 2025, procedente del Hertha BSC por doce millones de euros, se ha convertido en un titular indiscutible del equipo.

Además, es el eje del ataque bajo las órdenes del entrenador Carles Martinez. Esta temporada ya suma seis participaciones de gol en ocho partidos oficiales. Con solo 20 años, ha marcado tres goles y dado tres asistencias entre la Bundesliga, la Europa League y la Copa de Alemania.

El Bayer Leverkusen ya quiere renovar a Maza: ¿hasta cuándo tiene contrato?

Por eso no sorprende que, según se comenta, el Bayer ya esté trabajando entre bastidores en la renovación de su contrato. El vínculo actual de Maza, no obstante, se extiende hasta 2030. Una subida salarial podría convencerlo de quedarse más allá del verano.

En el PSG, por su parte, el talentoso centrocampista encajaría perfectamente en el sistema del entrenador Luis Enrique. Al exitoso técnico le habría llamado especialmente la atención la versatilidad de Maza, a quien Martinez ha utilizado últimamente tanto de mediapunta como en las bandas.

Con todo, se perfila una puja si Maza no renueva en Leverkusen. Además del PSG, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Arsenal y el Tottenham Hotspur también se habrían interesado por él. En caso de venderlo, el Bayer obtendría, al menos, una enorme plusvalía por el traspaso.

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