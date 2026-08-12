Según ha sabido el periodista de fichajes Fabrizio Romano, los catalanes presentaron una nueva oferta de 60 millones de euros a los Skyblues.

Sin embargo, cabe dudar de que la propuesta mejorada vaya a servir para alcanzar un acuerdo con el ManCity. El gran club inglés, que según se dice rechazó hace poco 50 millones de euros por Rodri, exigiría según el informe 80 millones de euros por su jugador clave. No obstante, según Romano, es perfectamente posible que ambos clubes se encuentren en un punto intermedio y acuerden un traspaso de 70 millones de euros más bonus.

El periódico español Marca había informado hace poco de una reunión prevista entre los directores deportivos Deco (Barça) y Hugo Viana para negociar un posible acuerdo. Rodri, que en Manchester todavía tiene contrato hasta 2027, según los medios catalanes ya ha decidido fichar por el Barcelona y supuestamente ya le ha dado su palabra al entrenador Hansi Flick.

Y eso que hace poco todavía muchas cosas apuntaban a una firma por el Real Madrid, que desde hace ya bastante tiempo está siendo vinculado con el ganador del Balón de Oro de 2024, ya de 30 años, para cerrar por fin el problema en el centro del campo tras las salidas de Luka Modric y Toni Kroos.

Rodri rechazó al Real Madrid: ¿debe Frenkie de Jong salir del Barça?

Rodri, como dejó claro hace poco su agente Pablo Barquero, ya le ha dicho que no al conjunto blanco. Una decisión bastante sorprendente, después de que en primavera él mismo anunciara que podía imaginarse un fichaje por el Real a pesar de su pasado en el Atlético de Madrid. "Que haya jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real. Hay más jugadores que han seguido ese camino", dijo.

Si Rodri realmente acaba fichando por el Barça, esto posiblemente también tendría consecuencias para Frenkie de Jong. El periódico catalán Sport especuló recientemente con que el neerlandés podría perder su papel principal en el centro del campo ante el recién proclamado campeón del mundo español. En el peor de los casos, incluso podría suceder que Flick ya no tenga ningún sitio para él.

Después de que de Jong todavía hubiera sido una pieza importante para Flick en la pasada temporada, desde su regreso del Mundial arrastra problemas de rodilla. Según se dice, el tratamiento conservador no está dando los resultados deseados. Los últimos exámenes no habrían mostrado mejoría, por lo que el Barça estaría presionando para que se opere.

Para disgusto del club, sin embargo, de Jong sigue ganando tiempo, aunque el plazo fijado previamente de unas cuatro semanas ya se ha superado con creces. El jugador de 29 años justificaría su supuesta terquedad con el argumento de que ese periodo solo cuenta desde su regreso. Para el Barça, en cambio, el plazo comenzó con la eliminación de la Oranje en el Mundial.