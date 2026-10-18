El Eintracht lo anunció el domingo por la noche. Según explicó el club, accedió a la petición de Krösche de ser relevado de sus funciones de inmediato. Su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028, seguirá en vigor con modificaciones.

La decisión estuvo precedida por «conversaciones positivas, abiertas y de confianza durante las últimas semanas entre Markus Krösche y el presidente del consejo de supervisión, Mathias Beck, sobre el presente y el futuro deportivo del Eintracht Frankfurt y la continuidad de su colaboración», según señaló el club en un comunicado.

En la reunión extraordinaria del consejo de supervisión celebrada el domingo también se nombró presidente de la junta directiva a Axel Hellmann, hasta entonces portavoz de ese órgano. Hellmann forma parte de la junta directiva desde 2012 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031.

¿Por qué recibió críticas Markus Krösche en Frankfurt?

«Los últimos años en el Eintracht Frankfurt han sido para mí una etapa extraordinaria, intensa e inolvidable», afirmó Krösche: «En los últimos meses he reflexionado mucho sobre mi situación personal y mi futuro profesional. Después de más de cinco años de grandes éxitos, pero también muy exigentes, en este gran club, desde hace algún tiempo siento que necesito un cambio y que quizá un nuevo impulso también podría ayudar al Eintracht».

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Krösche asumió su cargo en el club de Frankfurt en el verano de 2021. Durante su mandato, el equipo de Hesse ganó la Europa League en 2022.

El director deportivo recibió críticas al inicio de la temporada, sobre todo porque la contratación del entrenador Albert Riera se consideró un gran error. También se le reprochó la mala relación calidad-precio de la plantilla en la pasada temporada. El complicado mercado de fichajes de verano generó inquietud, al igual que la compra de un inmueble en Croacia.