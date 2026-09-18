El contrato, que expiraba este verano, no fue renovado. En su lugar, la superestrella del Real Madrid se une a la marca deportiva suiza On y será su embajador global de marca.

Desde los ocho años, la superestrella del Real Madrid tenía contrato con Nike y, hasta ahora, jugaba con los modelos Mercurial del gigante estadounidense. En el futuro, sin embargo, llevará botas de On. On, que desde su fundación en 2010 es conocida sobre todo por sus zapatillas de running y ropa deportiva, hizo público el acuerdo junto a Mbappé. El francés “colaborará directamente con los equipos de producto de On”, señala un comunicado de la empresa.

On se lanza con Mbappé al asalto del mercado del fútbol

El propio Mbappé afronta con gran ilusión esta nueva alianza: “Desde el principio, lo que me entusiasmó de On fue la posibilidad de construir juntos algo completamente nuevo, que ayudará a dar forma al fútbol del mañana. Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que estamos desarrollando, llevar más allá los límites de lo posible a través de la innovación y, al mismo tiempo, mantenernos siempre fieles a la alegría del fútbol. Compartimos el mismo sueño, y esto no ha hecho más que empezar”.

También el cofundador y co-CEO de On, David Allemann, se mostró entusiasmado con la colaboración con la superestrella francesa: “Con Kylian tenemos al socio perfecto para soñar con lo que algún día puede llegar a ser el fútbol”.

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Mbappé no es el único fichaje destacado en el área de fútbol de On. La empresa, con sede en Zúrich, también anunció que la leyenda del fútbol francés Thierry Henry ejercerá en el futuro como Director of Football. Según informaciones de los medios, Henry ya trabajaba desde 2025 entre bastidores para la empresa y habría sido una pieza clave para convencer a Mbappé de cambiarse a On.

On, cuyo copropietario desde 2019 también es la leyenda del tenis Roger Federer, se aventura así en una ambiciosa ofensiva en el mercado del fútbol. En el centro del proyecto está la tecnología LightSpray, desarrollada por la propia empresa, en la que un robot fabrica el material superior del calzado a partir de un hilo continuo. Mbappé acompañará con sus conocimientos el desarrollo de nuevas botas de fútbol.