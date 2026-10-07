Como informa Sport Bild, en Leipzig ya hay "runrún" en torno a la situación del entrenador jefe Martin Demichelis. Aunque en el club sajón de puertas afuera se esfuerzan por evitar que siquiera se abra un debate sobre el argentino, según el medio la situación podría cambiar rápidamente si, tras el irregular inicio de Demichelis, no llega pronto una mejoría.

En la Bundesliga 2026/27 figuran hasta ahora dos convincentes victorias en casa contra el Borussia Mönchengladbach (3-0) y el Hamburger SV (5-0), frente a dos decepcionantes derrotas a domicilio ante el Werder Bremen (1-3) y el Bayer Leverkusen (0-2). A ello se sumó un duro revés en el arranque de la Champions League, cuando el RB perdió 1-4 ante el debutante Como en la Champions.

Es cierto que Demichelis se hizo cargo este verano del tercero de la pasada temporada. Pero si en el transcurso del otoño se viera que la nueva clasificación para la Champions League podría correr peligro, una pronta discusión sobre el entrenador sería perfectamente imaginable, según Sport Bild.

¿Podría Julian Nagelsmann regresar al RB Leipzig?

Entonces también podrían cobrar fuerza concreta los rumores surgidos recientemente sobre un regreso del exseleccionador Julian Nagelsmann al RB. El técnico de 39 años ya dirigió al Leipzig entre 2019 y 2021, y el director de la DFB Rudi Völler dejó entrever recientemente en Bild sobre el futuro de Nagelsmann, que dimitió tras la temprana eliminación en el Mundial: "Julian se tomará un respiro, se tranquilizará. Y después volverá a hacerse cargo rápidamente de un equipo absolutamente top, de eso no tengo ninguna duda".

Getty Images

Próximos partidos RBL Bundesliga 12:30 SGE

También el nombre de Dino Toppmöller, segundo entrenador de Nagelsmann en los Toros Rojos en 2020/21 y destituido de nuevo a mediados de septiembre en el RC Lens tras solo dos meses y medio en el cargo, ya circuló en las especulaciones. Por ahora, según Sport Bild, en el RB siguen desmintiendo cualquier rumor sobre Nagelsmann y Toppmöller.

En esa misma línea, Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, había respaldado públicamente a Demichelis durante el parón de selecciones. "Un equipo recién reconfigurado necesita tiempo para encontrarse y desarrollar automatismos. Esa es la realidad", pidió paciencia con el nuevo técnico. Además, Roger Schmidt, sucesor del seleccionador Jürgen Klopp como Global Sports Director en Red Bull, también se habría pronunciado claramente a favor de confiar en Demichelis.

¿Quiénes son los próximos rivales del RB Leipzig?

Tras el inusualmente largo parón de selecciones, al técnico de 45 años y a su equipo les espera en cualquier caso un calendario apretado y lleno de compromisos delicados. Primero, para el Leipzig será obligatorio ganar en casa tanto al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga (10 de octubre) como al PSV Eindhoven en la Champions League (13 de octubre); después llegarán durísimas salidas en la Liga y en la máxima competición continental ante el FC Bayern (17 de octubre) y el Real Madrid (21 de octubre), respectivamente.

Getty Images

Octubre terminará finalmente con partidos ante los incómodos ascendidos SV Elversberg (24 de octubre) y Schalke 04 (31 de octubre), y entre medias espera en la segunda ronda de la DFB-Pokal el ingrato compromiso obligatorio en casa del potente equipo de Tercera Rot-Weiss Essen (27 de octubre). Después, Demichelis tendrá que enfrentarse a un primer balance intermedio realmente significativo.